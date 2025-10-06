DAX24.378 ±0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.355 +0,4%Top 10 Crypto17,21 +1,2%Nas22.980 +0,9%Bitcoin106.983 +1,4%Euro1,1713 -0,1%Öl65,42 +1,7%Gold3.959 +1,9%
Börse New York: NASDAQ 100 nachmittags mit Kursplus

Der NASDAQ 100 entwickelt sich derzeit positiv.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,93 Prozent stärker bei 25.016,62 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,810 Prozent auf 24.986,26 Punkte an der Kurstafel, nach 24.785,52 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 25.025,03 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.907,60 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, einen Stand von 23.652,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, stand der NASDAQ 100 bei 22.866,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 04.10.2024, bei 20.035,02 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 19,27 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 25.025,03 Punkten. Bei 16.542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 27,02 Prozent auf 209,17 USD), Datadog A (+ 4,65 Prozent auf 158,88 USD), Tesla (+ 4,38 Prozent auf 448,67 USD), KLA-Tencor (+ 4,37 Prozent auf 1.149,69 USD) und PayPal (+ 3,95 Prozent auf 60,75 EUR). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Starbucks (-4,30 Prozent auf 82,70 USD), Biogen (-4,12 Prozent auf 153,30 USD), CoStar Group (-3,79 Prozent auf 81,59 USD), T-Mobile US (-3,41 Prozent auf 222,41 USD) und The Kraft Heinz Company (-2,24 Prozent auf 25,48 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 46.546.716 Aktien gehandelt. Mit 3,899 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 7,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,14 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

