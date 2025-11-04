Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Kurs der Datadog A

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Datadog A. Die Datadog A-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 160,49 USD ab.

Die Datadog A-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 160,49 USD. Der Kurs der Datadog A-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 156,66 USD nach. Bei 158,31 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 123.886 Datadog A-Aktien umgesetzt.

Am 07.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 170,07 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Datadog A-Aktie. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,70 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Datadog A 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Datadog A am 07.08.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im abgelaufenen Quartal hat Datadog A 826,76 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 645,28 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Datadog A am 06.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Datadog A im Jahr 2025 1,83 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Datadog A-Aktie

KI-Deals von NVIDIA & Co treiben Tech-Aktien an - NXP Semiconductors, Micron Technology, Lam Research im Fokus

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 notiert im Minus

Optimismus in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen