Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A gewinnt am Montagabend an Fahrt

Die Aktie von Datadog A gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Datadog A-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 163,00 USD nach oben.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,1 Prozent auf 163,00 USD zu. Kurzfristig markierte die Datadog A-Aktie bei 165,31 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 163,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 506.171 Datadog A-Aktien umgesetzt.

Am 07.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 170,07 USD. Der aktuelle Kurs der Datadog A-Aktie ist somit 4,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 81,70 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Datadog A-Aktie mit einem Verlust von 49,88 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Datadog A-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Datadog A veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte Datadog A ebenfalls ein EPS von 0,12 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 826,76 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Datadog A einen Umsatz von 645,28 Mio. USD eingefahren.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Datadog A möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,03 USD je Datadog A-Aktie belaufen.

