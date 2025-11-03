Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Montagnachmittag freundlich

So bewegt sich Datadog A

Die Aktie von Datadog A gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Datadog A-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 163,52 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Datadog A-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 163,52 USD. Bei 165,31 USD erreichte die Datadog A-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 163,00 USD. Zuletzt wechselten 159.209 Datadog A-Aktien den Besitzer.

Am 07.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 170,07 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Datadog A-Aktie. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,70 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Datadog A-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Datadog A-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 07.08.2025 hat Datadog A in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 826,76 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Datadog A einen Umsatz von 645,28 Mio. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Datadog A einen Gewinn von 3,03 USD je Aktie in der Bilanz 2028 stehen haben dürfte.

