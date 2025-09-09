Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Mittwochabend höher

Kursverlauf

Die Aktie von Datadog A gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Datadog A-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 140,69 USD.

Das Papier von Datadog A konnte um 20:06 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 140,69 USD. Zwischenzeitlich stieg die Datadog A-Aktie sogar auf 145,14 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 141,34 USD. Bisher wurden via NASDAQ 779.217 Datadog A-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 170,07 USD erreichte der Titel am 07.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 20,88 Prozent Plus fehlen der Datadog A-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 81,70 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 07.08.2025 hat Datadog A in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Datadog A hat ein EPS von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,12 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 826,76 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 645,28 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,83 USD je Datadog A-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

