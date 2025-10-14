Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Datadog A. Zuletzt fiel die Datadog A-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 159,73 USD ab.

Um 15:53 Uhr fiel die Datadog A-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 159,73 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Datadog A-Aktie bis auf 158,39 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 160,63 USD. Von der Datadog A-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 79.449 Stück gehandelt.

Am 07.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 170,07 USD an. Gewinne von 6,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,70 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Datadog A-Aktie 95,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Datadog A-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 07.08.2025 äußerte sich Datadog A zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,12 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 645,28 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 826,76 Mio. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Datadog A am 30.10.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Datadog A-Gewinn in Höhe von 1,83 USD je Aktie aus.

