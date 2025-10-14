Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Datadog A am Dienstagabend auf rotes Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Datadog A gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 160,63 USD.

Der Datadog A-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:06 Uhr verlor das Papier 2,2 Prozent auf 160,63 USD. Das bisherige Tagestief markierte Datadog A-Aktie bei 158,39 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 160,63 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 400.857 Datadog A-Aktien.

Am 07.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 170,07 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Datadog A-Aktie 5,88 Prozent zulegen. Bei 81,70 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Datadog A-Aktie damit 96,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Datadog A-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Datadog A 0,000 USD aus.

Am 07.08.2025 legte Datadog A die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,12 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde auf 826,76 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 645,28 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Datadog A dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Datadog A-Gewinn in Höhe von 1,83 USD je Aktie aus.

