Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Datadog A. Zuletzt sprang die Datadog A-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 128,64 USD zu.

Die Datadog A-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 128,64 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Datadog A-Aktie bisher bei 128,98 USD. Bei 128,56 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 95.137 Datadog A-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.12.2024 bei 170,07 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Datadog A-Aktie. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,70 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 07.08.2025 lud Datadog A zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Datadog A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Datadog A im vergangenen Quartal 826,76 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Datadog A 645,28 Mio. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Datadog A am 30.10.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Datadog A im Jahr 2025 1,83 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

