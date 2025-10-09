Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Abend mit Einbußen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Datadog A gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Datadog A-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 163,62 USD nach.

Die Datadog A-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 0,3 Prozent auf 163,62 USD nach. In der Spitze fiel die Datadog A-Aktie bis auf 162,26 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 163,10 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 502.332 Datadog A-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 170,07 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 81,70 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 50,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Datadog A-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 07.08.2025 legte Datadog A die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Datadog A hat ein EPS von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,12 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Datadog A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 826,76 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 645,28 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Datadog A wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,83 USD je Aktie belaufen.

