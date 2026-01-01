DAX24.818 +1,0%Est505.952 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,85 -2,3%Nas23.225 +1,2%Bitcoin76.285 -0,3%Euro1,1715 +0,2%Öl64,54 -1,2%Gold4.827 -0,1%
Trumps Zollwende: DAX stärker -- Wall Street vor Erholung -- Deutsche Börse plant Übernahme von Allfunds -- ASML, Moderna, DroneShield, VW, Bayer, Ubisoft, Novo Nordisk, GameStop, D-Wave im Fokus
DAVOS: Trump und Selenskyj sprechen miteinander

22.01.26 13:55 Uhr

DAVOS (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump und der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj sind beim Weltwirtschaftsforum im Schweizer Skiort Davos zu einem Zweiertreffen zusammengekommen. Das meldete der ukrainische Rundfunksender Suspilne unter Berufung auf Selenskyjs Sprecher Serhij Nykyforow.

Im Mittelpunkt des Treffens stehen die Bemühungen um ein Ende des seit fast vier Jahren dauernden russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Trump hatte die Begegnung am Vortag in Davos angekündigt. Selenskyj, der zunächst keine Reise in die Schweiz geplant hatte, reiste am Donnerstagvormittag an.

Um einen möglichen Ausweg aus dem Krieg soll es am Abend auch in Moskau gehen. Dort empfängt Präsident Wladimir Putin Trumps Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner./fko/DP/jha