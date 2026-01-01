DAX24.599 -0,4%Est505.886 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,95 +2,0%Nas23.096 +0,6%Bitcoin76.849 +2,0%Euro1,1726 ±0,0%Öl64,93 +1,5%Gold4.864 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Netflix 552484 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos: DAX im Minus -- US-Börsen in Grün -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- BioNTech, Kraft Heinz, Amazon, Rheinmetall, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
Grönland-Übernahme & Zölle: Trump will "unverzüglich Verhandlungen" - EU stoppt Umsetzung des US-Handelsabkommens Grönland-Übernahme & Zölle: Trump will "unverzüglich Verhandlungen" - EU stoppt Umsetzung des US-Handelsabkommens
DAX-Verlustserie setzt sich fort - Trump bekräftigt in Davos US-Besitzanspruch auf Grönland DAX-Verlustserie setzt sich fort - Trump bekräftigt in Davos US-Besitzanspruch auf Grönland
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net

DAVOS: Trump zweifelt an Nato-Unterstützung für USA

21.01.26 15:52 Uhr

DAVOS (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat in Davos die Unterstützung der Nato-Verbündeten für die USA angezweifelt. "Das Problem mit der Nato ist jedoch, dass wir zu 100 Prozent für sie da sein werden, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie für uns da sein werden, wenn wir sie rufen", sagte er beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in dem Schweizer Alpenort. Trump sprach von einem Szenario, in dem die USA "von dieser und jener Nation" angegriffen und um Hilfe bitten würden: "Ich weiß, dass wir für sie da wären, aber ich weiß nicht, ob sie für uns da wären."

Wer­bung

Trump legte nach: "Bei all dem Geld, das wir ausgeben, bei all dem Blut, Schweiß und den Tränen weiß ich nicht, ob sie für uns da wären." Trump hatte in der Vergangenheit immer wieder höhere Verteidigungsausgaben der europäischen Bündnispartner gefordert und kritisiert, die USA würden finanziell und militärisch ausgenutzt./als/DP/mis