DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Siemens Energy abgeworfen

Lohnender Siemens Energy-Einstieg?

Bei einem frühen Investment in Siemens Energy-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Siemens Energy-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 12,15 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 10.000 EUR in die Siemens Energy-Aktie investiert hat, hat nun 823,045 Anteile im Depot. Die gehaltenen Siemens Energy-Anteile wären am 19.09.2023 10.329,22 EUR wert, da der Schlussstand 12,55 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +3,29 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Siemens Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 9,97 Mrd. Euro. Am 28.09.2020 wagte die Siemens Energy-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Ein Siemens Energy-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 22,01 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net