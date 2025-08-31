DAX23.954 -0,4%ESt505.365 -0,6%Top 10 Crypto15,39 -3,2%Dow45.469 -0,4%Nas21.484 -1,0%Bitcoin93.107 -3,4%Euro1,1698 +0,2%Öl68,09 -0,3%Gold3.439 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX tiefer -- US-Börsen in Rot -- BYD steigert Gewinn -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
tonies-Aktie im Rallymodus: Analystenlob für angekündigte Toniebox 2 tonies-Aktie im Rallymodus: Analystenlob für angekündigte Toniebox 2
Inflation in Deutschland zieht im August deutlich an Inflation in Deutschland zieht im August deutlich an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft - mit Gold und Silber von philoro. Investieren Sie heute und schützen Sie Ihr Vermögen vor turbulenten Zeiten.
DAX aktuell

24.000-Punkte-Marke wackelt: DAX verliert am Freitag ernuet an Boden - Inflationsdaten im Fokus

29.08.25 16:12 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an Börse Frankfurt - DAX im Minus - 24.000-Punkte-Marke wackelt - Inflationsdaten aus Deutschland und USA | finanzen.net

Am Freitag zeigt sich der deutsche Leitindex, nach einem bisher schwachen Wochenverlauf, erneut mit schwacher Tendenz.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.948,4 PKT -91,5 PKT -0,38%
Charts|News|Analysen

Am Freitag begann der DAX die Sitzung auf negativem Terrain - er büßte dabei 0,38 Prozent auf 23.949,43 Punkte ein und blieb weitgehend im roten Bereich. Damit wackelte die 24.000-Punkte-Marke. Am Nachmittag konzentrieren sich Anleger auf neue Inflationsdaten.

Wer­bung

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

Kein klarer Trend erkennbar

Der DAX dürfte vor dem Wochenende seine zuletzt erkennbare Schwäche im Wochenverlauf fortsetzen. Zwar konnte der Leitindex seine 50-Tage-Linie bislang knapp behaupten - ein wichtiger Indikator für den mittelfristigen Trend, der derzeit seitwärts verläuft. Doch mit dem am Donnerstag markierten Wochentief bei 23.972 Punkten fiel er zeitweise darunter. Gleichzeitig bleibt das Rekordhoch von Mitte Juli nach wie vor in Reichweite. Ein klarer Trend lässt sich jedoch nicht erkennen.

"Der Weg nach oben scheint aktuell versperrt zu sein. Sobald er unter die 24.000 rutscht, kommen aber Käufer in den Markt", beschreibt Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners das aktuelle Muster. "Die Euphorie der Wallstreet kommt aktuell nicht beim DAX an." Der marktbreite S&P 500 hatte am Vorabend ein weiteres Rekordhoch erreicht.

Wer­bung

Konjunkturdaten im Blick

Der Preisdruck in Deutschland war im August stärker als erwartet. Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) stieg auf eine Jahresrate von 2,1 (Vormonat: 1,8) Prozent, wie das Statistischen Bundesamt (Destatis) mitteilte. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten 2,0 Prozent Inflation prognostiziert. Gegenüber dem Vormonat stieg der Index um 0,1 (0,4) Prozent. Das entsprach der Prognose von Volkswirten.

Der nationale deutsche Verbraucherpreisindex stieg gegenüber dem Vorjahr um 2,2 (2,0) Prozent. Die monatliche Teuerungsrate betrug 0,1 (0,3) Prozent. Volkswirte hatten eine Jahresrate von 2,1 Prozent erwartet, während die Preise auf Monatssicht stabil bleiben sollten.
Ferner hat sich eine wichtige US-Inflationsrate im Juli stabil entwickelt, was das Feld für eine Zinssenkung der US-Notenbank im September bereiten könnte. Das von der Fed favorisierte Preismaß, der Gesamtindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), lag um 2,6 (Vormonat: 2,6) Prozent höher als vor einem Jahr, wie das Bureau of Economic Analysis mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten eine Jahresrate von 2,6 Prozent erwartet. Die Fed strebt eine Inflationsrate von 2 Prozent an.

EU bringt Zollsenkung für US-Produkte auf den Weg - US-Zollfreiheit für Pakete endet

Wer­bung

Des Weiteren hat die EU die Voraussetzungen für eine rückwirkende Senkung der US-Zölle auf Autoimporte aus Deutschland und anderen Staaten geschaffen. Die zuständige EU-Kommission startete in Brüssel den Gesetzgebungsprozess für Einfuhrerleichterungen zugunsten bestimmter US-Produkte. Über ihn sollen Zölle auf US-Industriegüter vollständig abgeschafft werden und Barrieren für den Import von bestimmten Lebensmitteln fallen. Zudem haben die USA seit Freitag die Zollfreiheit für Warenimporte mit einem Wert unter 800 Dollar abgeschafft.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Ralph Orlowski/Getty Images, Stonel / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

16:1224.000-Punkte-Marke wackelt: DAX verliert am Freitag ernuet an Boden - Inflationsdaten im Fokus
16:06WOCHENAUSBLICK: Dax steht vor weiteren Herausforderungen
15:57Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX liegt nachmittags im Minus
15:12IAA Mobility 2025: Veranstalter rechnen mit mehr Besuchern als 2023
14:48Aktien Frankfurt: Dax schwankt um 24.000-Marke - Inflationsdaten bewegen kaum
12:30DAX mit wenig Dynamik
12:25Schwache Performance in Frankfurt: DAX fällt am Freitagmittag
12:11Aktien Frankfurt: Anlegervorsicht bremst Dax aus - Inflationsdaten im Blick
mehr