Vor Notenbankertreffen: DAX wenig bewegt -- US-Börsen im Minus
DAX aktuell

Augen auf Notenbanker-Treffen: DAX wenig bewegt - kein klarer Trend erkennbar

21.08.25 16:28 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an Börse Frankfurt - DAX kaum verändert - US-Notenbank im Fokus | finanzen.net

Der DAX zeigt sich am Donnerstag in abwartender Haltung. Das Rekordhoch von Mitte Juli bleibt in der Nähe. Anleger warten auf Signale aus den USA.

DAX 40
24.288,1 PKT
Der DAX startete marginale 0,01 Prozent niedriger bei 24.274,42 Punkten in die Donnerstagssitzung. Anschließend rutschte er etwas tiefer ins Minus. Zuletzt bewegt er sich jedoch wieder in einer engen Range um die Nulllinie.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

DAX ohne klaren Trend

Der DAX bleibt in der laufenden Woche ohne klaren Trend. Die US-Technologiewerte haben ihre Korrektur im US-Handel tags zuvor zwar ausgeweitet. Der NASDAQ 100 dämmte seine Verluste allerdings im Handelsverlauf deutlich ein - auch noch nach dem europäischen Handelsende.

US-Notenbank Fed rückt in den Fokus

Die Anleger wenden sich nun noch mehr dem am Donnerstag beginnenden Notenbankertreffen in Jackson Hole zu, das bereits am Montag dominierende Abwarten an den Märkten setzte sich also fort. Was die Marktakteure im Besonderen interessiert, sind Signale von US-Notenbankchef Powell hinsichtlich der im September anstehenden Zinsentscheidung, zumal zuletzt die feste Erwartung einer Zinssenkung die Aktienkurse nach oben trug.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

