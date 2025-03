DAX aktuell

Am Donnerstag hinkt der DAX der großen Erholung vom Vortag hinterher.

Der DAX beging den Donnerstagshandel an der Börse Frankfurt mit einem Verlust von 0,43 Prozent auf 22.578,10 Punkte und ging zunächst in einer engen Range um die Nulllinie auf Richtungssuche. Aktuell legt er zu.

Am Mittwoch hatte sich der Leitindex zwar zwischenzeitlich um mehr als zwei Prozent erholt, war aber damit noch nicht an das Tageshoch vom Dienstag herangekommen. Die DAX-Wochenbilanz blieb also klar negativ und dürfte sich nun wieder verschlechtern.

Letzte Woche Donnerstag hatte das Börsenbarometer zwischenzeitlich ein neues Rekordhoch bei 23.475,88 Zählern erklommen und den Tag bei 23.419,48 Punkten - mit einem neuen Allzeithoch auf Schlusskursbasis - beendet.

DAX in "kurzfristigem Abwärtstrend"

"Trotz zwischenzeitlicher Erholungen befindet sich der DAX nun schon seit einer Woche in einem kurzfristigen Abwärtstrend", stellte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets fest. "Anleger tendieren dazu, in steigende Kurse hinein Gewinne mitzunehmen. Die politische Unsicherheit in Berlin und zunehmende Spannungen mit den USA in der Handelspolitik haben die sonst so überzeugt auftretenden Schnäppchenjäger vergrätzt", so Stanzl.

New Yorker Tech-Börse kraftlos

In den US-Indizes sind die Chartbilder, geprägt von Wirtschaftssorgen, inzwischen ziemlich trist. Die Kursbarometer der Technologiebörse Nasdaq konnten sich am Mittwoch zwar auf dem niedrigsten Niveau seit September erholen, allerdings ziemlich kraftlos. Sie schlossen unter ihren Tageshochs.

"Magnificent 7" werden zu "Maleficent 7"

David Kostin von Goldman Sachs hatte zuletzt schon von der Verwandlung der "Magnificent 7" - Apple, Amazon, Alphabet, Meta Platforms, Microsoft, NVIDIA und Tesla - in die "Maleficent 7" gesprochen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX