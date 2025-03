DAX aktuell

Der DAX hat am Donnerstag nach einer Berg- und Talfahrt am Nachmittag wieder nach unten abgedreht.

Der DAX beging den Donnerstagshandel an der Börse Frankfurt mit einem Verlust von 0,43 Prozent auf 22.578,10 Punkte und wies dann zeitweise grüne Vorzeichen aus. Inzwischen setzt er sich jedoch wieder nach unten ab.

Am Mittwoch hatte sich der Leitindex zwar zwischenzeitlich um mehr als zwei Prozent erholt, war aber damit noch nicht an das Tageshoch vom Dienstag herangekommen. Die DAX-Wochenbilanz blieb also klar negativ und dürfte sich nun wieder verschlechtern.

Letzte Woche Donnerstag hatte das Börsenbarometer zwischenzeitlich ein neues Rekordhoch bei 23.475,88 Zählern erklommen und den Tag bei 23.419,48 Punkten - mit einem neuen Allzeithoch auf Schlusskursbasis - beendet.

DAX-Anleger verunsichert

Zu groß sei derzeit die handels- und geopolitische Unsicherheit angesichts der sonderbaren Entscheidungen der politischen Führung in den USA, betonte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets. "Die sprunghafte Zollpolitik eines Donald Trump bleibt die Achillesferse für die Börse."

Defensive Branchen weiterhin gefragt

Laut dem Marktexperten Andreas Lipkow lassen sich die Anleger aber auch nicht lange aus der Ruhe bringen und nutzen jede Kursschwäche für Zukäufe. Gefragt seien defensive Branchen. Zyklische Werte würden gemieden, "da niemand wirklich sagen kann, wie es mit der US-Handelspolitik in den kommenden 24 Stunden weitergehen wird", so Lipkow.

"Magnificent 7" werden zu "Maleficent 7"

Auch in den USA geht es nach unten. David Kostin von Goldman Sachs hatte zuletzt schon von der Verwandlung der "Magnificent 7" - Apple, Amazon, Alphabet, Meta Platforms, Microsoft, NVIDIA und Tesla - in die "Maleficent 7" gesprochen.

