DAX23.689 +0,2%ESt505.383 +0,4%Top 10 Crypto16,06 +1,7%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.777 +0,4%Euro1,1680 -0,2%Öl66,81 -1,2%Gold3.635 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Oracle 871460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Klarna A414N7 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX etwas fester -- RENK baut Produktion um -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Top News
DAX vor EZB-Zinsentscheid volatil - Anleger unentschlossen - 100-Tage-Linie unterschritten DAX vor EZB-Zinsentscheid volatil - Anleger unentschlossen - 100-Tage-Linie unterschritten
Siemens Healthineers-Aktie im Minus - BofA rät aber weiter zum Kauf Siemens Healthineers-Aktie im Minus - BofA rät aber weiter zum Kauf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DAX aktuell

DAX auch nach EZB-Zinsentscheid volatil - Anleger unentschlossen - 100-Tage-Linie unterschritten

11.09.25 14:20 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an Börse Frankfurt - DAX mit Auf und Ab - EZB-Zinsentscheid im Fokus | finanzen.net

Nach einem schwachen Vortag halten sich Anleger auch am Donnerstag zurück und dass trotz Rekorden an der Wall Street und wichtigen Terminen auf der Agenda.

Der DAX präsentierte sich zum Donnerstagsstart kaum bewegt und eröffnete mit einem kleinen Plus von 0,09 Prozent mit 23.654,93 Punkten. Im weiteren Handel ging es mit dem Index in einer engen Spanne zunächst auf und ab - inzwischen scheinen Investoren jedoch wieder mutiger zu werden.
Die 100-Tage-Linie bleibt damit aber weiter im Blick der Anleger. Sie gilt als Gradmesser für den längerfristigen Trend und liegt bei 23.817 Punkten.

Wer­bung

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

Gute US-Vorgaben helfen nicht

An der Wall Street hatte der marktbreite S&P 500 auch dank eines Kursfeuerwerks nach dem Oracle-Ausblick zwar ein Rekordhoch erreicht. Nach dem europäischen Handelsende schmolzen seine Gewinne aber weiter zusammen.

Vor den US-Inflationsdaten am Nachmittag dürfte auch Zurückhaltung das Geschehen immer mehr prägen. Denn die Daten dürften mitentscheiden, wie stark die erwartete Zinssenkung der US-Notenbank in der kommenden Woche ausfällt.

Wer­bung

EZB-Zinsentscheid im Blick

EZB belässt Zinsen unverändert - Anleger schauen auf Lagarde Die Europäische Zentralbank (EZB) hat, wie weithin erwartet, ihren Leitzins nicht verändert. Jetzt blicken die Märkte gespannt auf die Äußerungen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde in der anstehenden Pressekonferenz.
Ihr Ausblick auf die zukünftige Geldpolitik könnte neue Impulse für den DAX liefern, der bislang nur moderat zulegen konnte. Zudem stehen im Laufe des Tages noch die US-Verbraucherpreise auf der Agenda, die ebenfalls für Bewegung an den Märkten sorgen könnten.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com, PhotoSTS / Shutterstock.com