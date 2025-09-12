DAX aktuell

Nach einem schwachen Vortag halten sich Anleger auch am Donnerstag zurück und dass trotz Rekorden an der Wall Street und wichtigen Terminen auf der Agenda.

Der DAX präsentierte sich zum Donnerstagsstart kaum bewegt und eröffnete mit einem kleinen Plus von 0,09 Prozent mit 23.654,93 Punkten. Im weiteren Handel ging es mit dem Index in einer engen Spanne zunächst auf und ab - inzwischen scheinen Investoren jedoch wieder mutiger zu werden.

Die 100-Tage-Linie bleibt damit aber weiter im Blick der Anleger. Sie gilt als Gradmesser für den längerfristigen Trend und liegt bei 23.817 Punkten.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

Gute US-Vorgaben helfen nicht

An der Wall Street hatte der marktbreite S&P 500 auch dank eines Kursfeuerwerks nach dem Oracle-Ausblick zwar ein Rekordhoch erreicht. Nach dem europäischen Handelsende schmolzen seine Gewinne aber weiter zusammen.

Vor den US-Inflationsdaten am Nachmittag dürfte auch Zurückhaltung das Geschehen immer mehr prägen. Denn die Daten dürften mitentscheiden, wie stark die erwartete Zinssenkung der US-Notenbank in der kommenden Woche ausfällt.

EZB-Zinsentscheid im Blick

EZB belässt Zinsen unverändert - Anleger schauen auf Lagarde Die Europäische Zentralbank (EZB) hat, wie weithin erwartet, ihren Leitzins nicht verändert. Jetzt blicken die Märkte gespannt auf die Äußerungen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde in der anstehenden Pressekonferenz.

Ihr Ausblick auf die zukünftige Geldpolitik könnte neue Impulse für den DAX liefern, der bislang nur moderat zulegen konnte. Zudem stehen im Laufe des Tages noch die US-Verbraucherpreise auf der Agenda, die ebenfalls für Bewegung an den Märkten sorgen könnten.

