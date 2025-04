DAX aktuell

Der DAX dürfte am Dienstag etwas höher starten und damit seine moderaten Aufschläge vom Vortag noch etwas ausbauen.

Der DAX dürfte am Dienstag mit kleinen Gewinnen in den Handel gehen.

Tags zuvor war der DAX jedoch bereits wieder auf 22.443 Punkte gestiegen und hatte sich damit von seinem Monatstief um gut 21 Prozent erholt.

Wer­bung Wer­bung

Technischer Widerstand für den DAX voraus

Damit ist der DAX zurückgekehrt auf jenes Niveau, auf dem Anfang des Monats der Kursrutsch begonnen hatte. Im Kurschart stößt er somit auf technischen Widerstand, der weitere Gewinne zunächst ausgebremst hat. Auch an der Wall Street stockt die Erholung.

Hier sind die Indizes jedoch deutlich weiter entfernt von ihren Rekordständen als der DAX, dem tags zuvor nur noch etwas mehr als 1.000 Punkte fehlten bis zu seinem März-Hoch.

Am 18. März hatte der deutsche Leitindex mit Blick auf die Bundestagsabstimmung zum Finanzpaket bei 23.476,01 Zählern noch einen neuen Höchststand erreicht. Den 6. März hatte der DAX bei 23.419,48 Einheiten - mit einem neuen Allzeithoch auf Schlusskursbasis - beendet.

Wer­bung Wer­bung

Kanada-Wahl im Blick

Für eine positive Stimmung Laune sorgt vor allem der Wahlsieg der Liberalen in Kanada gegen die Konservativen. Dies wird als direkte Absage an US-Präsident Trump gewertet, der sich am Nachmittag nochmals per Tweet in den Wahlkampf eingemischt hatte. "Dieses Wahlergebnis zusammen mit seinen sehr schlechten persönlichen Umfragewerten dürften seine Alleingänge in Zukunft etwas bremsen", hofft ein Händler.

Zugeständnisse im Zollkrieg?

Sehr genau werde daher auf einen ruhigeren Tonfall beim Zoll-Thema geachtet. Erste Zeichen dafür gebe es in Form von Zugeständnissen bei Autoteilen, wo der Zoll auf Stahl und Aluminium nicht zusätzlich zum Zoll auf das fertige Bauteil erhoben werden soll. "Das ist aber eine Art Lex GM, das nicht verallgemeinert werden sollte", so der Händler. Denn gerade Bauteile von GM würden die Grenze nach Mexiko mehrfach überqueren, so dass sich Zölle addieren könnten. Darüber hinaus drängt sich die Berichtssaison immer stärker in den Vordergrund.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires