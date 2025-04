DAX aktuell

Der DAX ist auf dem Weg, einen starken Wochengewinn einzufahren. Damit setzt das Börsenbarometer seine Erholung fort, die es bereits über die 22.000-Punkte-Marke getrieben hat.

Am Freitag ging der DAX mit einem Plus von 0,66 Prozent auf 22.210,51 Punkte an den Start und verbleibt nach einer kurzen Schwäche unter Null aktuell in der Gewinnzone.

Damit setzt das Börsenbarometer seine Erholung fort, die es bereits über die 22.000-Punkte-Marke getrieben hat. "Optimismus hinsichtlich Zinssenkungen und Zöllen lässt Aktien steigen", hieß es in einem Kommentar der Bank UBS.

Am 18. März hatte der deutsche Leitindex mit Blick auf die Bundestagsabstimmung zum Finanzpaket bei 23.476,01 Zählern noch einen neuen Höchststand erreicht. Den 6. März hatte der DAX bei 23.419,48 Einheiten - mit einem neuen Allzeithoch auf Schlusskursbasis - beendet.

Hoffnung um Zolldebatte bringt Wochenplus

Mehr als vier Prozent hat der DAX in dieser Woche schon gewonnen. Seit dem Kurseinbruch vom 7. April hat er bald wieder ein Fünftel an Wert zugelegt - vor allem getrieben von der Hoffnung, dass es in der Zolldebatte zwischen US-Präsident Donald Trump und Peking weniger konfrontativ zugehen könnte.

Auch an den US-Börsen war die Erholungsrally am Vorabend weiter gegangen, neu genährt von Aussagen von Vertretern der US-Notenbank hinsichtlich ihrer Unterstützung für Zinssenkungen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX