DAX aktuell

Der DAX hat einen deutlichen Wochengewinn eingefahren. Damit setzte das Börsenbarometer seine Erholung fort, die es bereits über die 22.000-Punkte-Marke getrieben hat.

Am Freitag ging der DAX mit einem Plus von 0,66 Prozent auf 22.210,51 Punkte an den Start und verblieb nach einer kurzen Schwäche nahe Null in der Gewinnzone. Schlussendlich legte er 0,81 Prozent auf 22.242,45 Zähler zu.

Damit setzte das Börsenbarometer seine Erholung fort, die es bereits über die 22.000-Punkte-Marke getrieben hat. "Optimismus hinsichtlich Zinssenkungen und Zöllen lässt Aktien steigen", hieß es in einem Kommentar der Bank UBS.

Am 18. März hatte der deutsche Leitindex mit Blick auf die Bundestagsabstimmung zum Finanzpaket bei 23.476,01 Zählern noch einen neuen Höchststand erreicht. Den 6. März hatte der DAX bei 23.419,48 Einheiten - mit einem neuen Allzeithoch auf Schlusskursbasis - beendet.

Hoffnung um Zolldebatte bringt Wochenplus

Mehr als vier Prozent hat der DAX in dieser Woche gewonnen. Seit dem Kurseinbruch vom 7. April hat er bald wieder ein Fünftel an Wert zugelegt - vor allem getrieben von der Hoffnung, dass es in der Zolldebatte zwischen US-Präsident Donald Trump und Peking weniger konfrontativ zugehen könnte.

Auch an den US-Börsen war die Erholungsrally am Vorabend weiter gegangen, neu genährt von Aussagen von Vertretern der US-Notenbank hinsichtlich ihrer Unterstützung für Zinssenkungen.

Trotz Dementi: Trump beharrt auf laufenden Chinaverhandlungen

Im Blick bleibt der Handelsstreit der USA mit China. US-Präsident Donald Trump beharrt auch nach einem Dementi aus Peking darauf, dass beide Seiten verhandeln. Angesprochen auf die Erklärung Pekings, dass es keine Verhandlungen gebe, sagte Trump: "Nun, sie hatten heute Morgen ein Treffen, und wir haben uns mit China getroffen." Zudem berichteten Medien wie der US-Fernsehsender CNN, China habe wohl stillschweigend die Vergeltungszölle auf einige in den USA hergestellte Halbleiter zurückgenommen.

Hoffen auf expansive deutsche Fiskalpolitik

"Die Anleger setzen darauf, dass die positiven Nachrichten im Tarifstreit nicht abreißen", schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Die Investoren hofften auch auf ein gegenseitiges Fallenlassen aller Zölle zwischen der Europäischen Union und den USA und eine expansive deutsche Fiskalpolitik.

