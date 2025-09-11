DAX23.718 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,87 +3,2%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.675 +0,4%Euro1,1695 -0,1%Öl66,99 +0,7%Gold3.645 +0,5%
DAX nach schwachem Vortag mit Gewinnen gestartet - Das bewegt zur Wochenmitte die Börse

10.09.25 09:03 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an Börse Frankfurt - DAX mit Gewinnen | finanzen.net

Nachdem der DAX am gestrigen Handelstag nachgegeben hatte, kann der Leitindex am Mittwoch wieder mit Gewinnen aufwarten.

Der DAX hat zu Beginn des Handels am Mittwoch 0,50 Prozent auf 23.837,17 Punkte zugelegt.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

Oracle-Bilanz treibt an

Für gute Stimmung sorgen die starken Wachstumsaussichten von Oracle, die die Aktien des SAP-Konkurrenten nachbörslich um rund 30 Prozent nach oben katapultierten.
Highlight des Quartalsberichts ist für den UBS-Experten Karl Keirstead der Auftragsbestand der Cloud-Platform OCI, der die Umsätze bis 2030 auf 144 Milliarden US-Dollar katapultieren soll. Größter Auftraggeber dürfte laut Keirstead OpenAI sein.

Blick auf Ereignisreiche Woche

Die Märkte warten auf einige Großereignisse im Wochenverlauf wie die Aussagen der EZB zu den Zinsaussichten und vor allem auf eine Welle von Inflationsdaten. Bis dahin seien keine neuen Marktimpulse zu erwarten, heißt es. Besonders nach den extrem schwachen US-Arbeitsmarktdaten vom Vortag stehen nun die Inflationsdaten im Blick. Denn die Gefahr einer Stagflation in den USA wird immer deutlicher. An einer Zinssenkung durch die US-Notenbank in der kommenden Woche um 25 Basispunkte bestehen fast keine Zweifel mehr. "Anleger freuen sich darauf, dass ein Zinssenkungszyklus von der Fed gestartet wird", sagt Marktstratege Jeff Schulze von Clearbridge Investments. Auch für Oktober und Dezember werden nun Zinssenkungen erwartet.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

