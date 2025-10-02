DAX24.459 +1,4%Est505.664 +1,5%MSCI World4.328 +0,1%Top 10 Crypto16,47 +1,1%Nas22.755 +0,4%Bitcoin101.620 +0,7%Euro1,1741 +0,1%Öl64,84 -0,9%Gold3.892 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nähert sich Rekord -- US-Börsen uneins erwartet -- Vermögen von Tesla-CEO Musk knackt wichtige Marke -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Rüstungsaktien, Wolfspeed im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie legt zu: US-Deal mit Pfizer und Kaufempfehlung im Blick Novo Nordisk-Aktie legt zu: US-Deal mit Pfizer und Kaufempfehlung im Blick
NEL ASA-Aktie mit deutlichen Kursgewinnen - Kursachterbahn setzt sich fort NEL ASA-Aktie mit deutlichen Kursgewinnen - Kursachterbahn setzt sich fort
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

Aktien Frankfurt: Dax steigt kräftig und nähert sich Rekordhoch

02.10.25 14:52 Uhr
Aktien Frankfurt: Dax steigt kräftig und nähert sich Rekordhoch | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.463,3 PKT 349,7 PKT 1,45%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Befreiungsschlag zur Wochenmitte hat sich der DAX am Donnerstag schwungvoll seinem Rekordhoch genähert. Der deutsche Leitindex stieg bis zum frühen Nachmittag um 1,48 Prozent auf 24.471 Punkte. Die aktuelle Bestmarke wurde im Juli bei 24.639 Punkten erreicht.

Wer­bung

Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen stieg um 1,25 Prozent auf 30.841 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,6 Prozent bergauf.

In den USA hatten die Anleger dem Regierungsstillstand mit neuen Rekorden in den Indizes S&P 500 und NASDAQ 100 getrotzt. Die Regierungsgeschäfte stehen dort seit Mittwoch teilweise still, weil bisher keine Einigung auf einen Übergangshaushalt erzielt werden konnte.

Die Situation ist allerdings nicht neu. Seit den 1970er-Jahren sei es in den USA bereits 21-mal zu einem sogenannten Shutdown gekommen, und im Schnitt sei er nach acht Tagen wieder beendet gewesen, ermittelte das Handelshaus CMC Markets.

Wer­bung

Für Analyst Frank Sohlleder vom Broker ActivTrades ist die aktuelle Stärke an den Börsen eng mit den Erwartungen an die US-Geldpolitik verknüpft. Angesichts zuletzt schwacher US-Arbeitsmarktdaten werde am Markt die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinssenkung der Notenbank Fed Ende Oktober mittlerweile auf 99 Prozent beziffert. Diese nahezu sichere Erwartung befeuere die Hoffnung, dass die Jahresendrallye bereits begonnen hat oder unmittelbar bevorsteht. Sollte die Fed diese hohen Erwartungen jedoch nicht erfüllen, drohe ein dramatischer Abverkauf, der in jedes Risikomanagement einkalkuliert werden müsse.

An der Dax-Spitze stiegen die Aktien von Siemens Energy um knapp fünf Prozent, nachdem sie im Handelsverlauf bei gut 110 Euro eine Bestmarke erreicht hatten. Berenberg-Analyst Richard Dawson hält die Papiere des Energietechnikkonzerns für noch nicht ausgereizt und stockte sein Kursziel auf 122 Euro auf. Goldman Sachs setzte sogar 124 Euro an.

Die Papiere von Siemens selber gewannen vier Prozent. Auftrieb gab die anhaltende Diskussion um die Zukunft der Medizintechnik-Tochter Siemens Healthineers im Konzern. Ein großer Anteil der von Siemens gehaltenen 71 Prozent könnte abgespalten werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Noch seien aber keine Entscheidungen gefallen, hieß es unter Bezug auf informierte Kreise.

Wer­bung

Auch im MDax bewegten Analystenkommentare die Kurse. So zogen RATIONAL nach einer Hochstufung durch die britische Investmentbank Barclays um fast sieben Prozent an. Die Papiere des Großküchenausrüsters seien zu tief abgetaucht, schrieb Analyst Timothy Lee. Die Bewertung liege auf einem Zehnjahrestief - trotz überlegener Qualitäten des Konzerns. Damit werde ein sehr unwahrscheinliches Gewinnrückgangs-Szenario eingepreist. Gespräche in den USA hingegen deuteten auf steigende Marktanteile hin, was mögliche Zollbelastungen abfedern würde.

Anteilsscheine von HOCHTIEF erreichten nach einer Kaufempfehlung der Analysten der Bank of America ein Rekordhoch. Zuletzt stand ein Plus von 4,7 Prozent zu Buche. Der Experte Marcin Wojtal sieht den Baukonzern als einen der Schlüssel zum Thema Datenzentren, die enorme Bedeutung für den Megatrend Künstliche Intelligenz haben.

An der Spitze des Nebenwerte-Index SDAX schnellten die Aktien von Formycon um gut zehn Prozent nach oben. Hier trieb ein beigelegter Patentstreit für den Wirkstoff FYB203 in den USA an./la/stk

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

15:07WOCHENAUSBLICK: Dax trotz 'Shutdown' auf Rekordkurs - Kommt die Jahresendrally?
15:0024.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX nimmt Kurs auf Juli-Rekordhoch - freundlicher Handelsverlauf
14:52Aktien Frankfurt: Dax steigt kräftig und nähert sich Rekordhoch
13:31Autoindustrie: Sie wollten höheres Gehalt durchsetzen: VW-Manager scheitern mit Klage
13:16300 Lehrlinge in Österreich: Neues Trainingszentrum von Siemens mit Bürgermeister-Witz eröffnet
12:30DAX - Kurzer Rücklauf und weiterer Anstieg?
12:25Handel in Frankfurt: DAX klettert am Donnerstagmittag
12:17Tesla Cybertruck Beats Porsche 911 While Towing Another 911 In A Drag Race, Elon Musk Reacts: 'Can Carry A 911 Faster…'
mehr