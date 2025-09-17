DAX23.749 +0,2%ESt505.440 +0,9%Top 10 Crypto16,44 +2,7%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.418 +0,3%Euro1,1786 +0,2%Öl67,55 +0,1%Gold3.685 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T RENK RENK73 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 HENSOLDT HAG000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Märkte in Fernost uneins -- Trump kündigt Milliarden-Klage gegen 'New York Times' an -- Continental, VW, BVB im Fokus
Top News
Top 10: Das Wichtigste zum Börsengeschehen heute Top 10: Das Wichtigste zum Börsengeschehen heute
QuantumScape - E-Autobatterieproduzent erreicht mit VW-Premiere wichtigen Meilenstein! QuantumScape - E-Autobatterieproduzent erreicht mit VW-Premiere wichtigen Meilenstein!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Physical Bitcoin ETP: 100% physisch hinterlegt, Einfacher Zugang, Sicher, Niedrige Kosten. Gebühr 0,15%.
DAX aktuell

DAX tritt voraussichtlich auf der Stelle: Warum Anleger sich nicht aus der Deckung wagen

16.09.25 08:06 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an Börse Frankfurt - DAX-Anleger ohne Zuckungen vor anstehendem Fed-Entscheid | finanzen.net

Der DAX zeigt sich am Dienstag vorbörslich mit leicht behaupteten Notierungen. Kaufimpulse sind am Morgen noch rar.

Der DAX zeigt sich am Dienstag vorbörslich stabil. Zum Wochenstart hatte der deutsche Leitindex 0,21 Prozent höher bei 23.748,86 Punkten geschlossen.

Wer­bung

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

Auch am zweiten Handelstag der Woche dürften sich Kaufimpulse zunächst in Grenzen halten.

Zurückhaltung vor Fed-Entscheid

Nach dem vorsichtig optimistischen Wochenstart ist mit Zurückhaltung am deutschen Aktienmarkt zu rechnen. Trotz zu erwartender stabiler Startnotierungen dürfte der Leitindex weiter in der Mitte seiner September-Spanne bleiben, die von knapp unter 23.500 bis knapp über die 24.000-Punkte-Marke reicht.

Wer­bung

Anleger blicken ehrfürchtig auf die Fed, die in Washington ihre Tagung beginnt und dann am Mittwochabend ihre nächste Zinsentscheidung bekanntgeben wird. Für diese könnte es am Dienstag mit den Einzelhandelsdaten aus den USA noch einmal letzte konjunkturelle Impulse geben, die für den geldpolitischen Spielraum von Bedeutung sind. Anleger gehen fest davon aus, dass die Fed erstmals in diesem Jahr ihren Leitzins senken wird. Einige halten sogar einen großen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte für möglich.

"Die Notenbank bringt den Ball ins Rollen - doch wie schnell er an Fahrt gewinnt, entscheiden Inflation und Konjunktur", sagt der Marktanalyst Maximilian Wienke von eToro. Entscheidend sei aber nicht die September-Sitzung selbst, sondern die Signale für die Zeit danach. Auf Notenbankchef Jerome Powell laste enormer Druck, auch wegen eines Machtkampfs mit US-Präsident Donald Trump. Im Streit um die Entlassung der Fed-Vorständin Lisa Cook hat dieser in der Nacht auf Dienstag vor Gericht einen weiteren Rückschlag erlitten.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images