US-Banken

Finanzgiganten im Vergleich: Die größen US-Banken

18.09.25 03:03 Uhr

Im mächtigen Finanzuniversum der USA dominieren Giganten wie Goldman Sachs, JP Morgan und Citigroup. Doch welcher dieser Finanzkolosse erhebt sich tatsächlich zum größten seiner Art?

In diesem Ranking geht es um die Top 15 der größten US-Banken, gemessen an deren Bilanzsumme. Die Daten stammen von der Federal Reserve und der Stand ist der 30. Juni 2025. Redaktion finanzen.net Die Top 15 der größten US-Banken Platz 16: Das Ranking In diesem Ranking geht es um die Top 15 der größten US-Banken, gemessen an deren Bilanzsumme. Die Daten stammen von der Federal Reserve und Stand der Daten ist der 30. Juni 2025. Quelle: Federal Reserve, Bild: Lux Blue / Shutterstock.com Platz 15: Morgan Stanley Private Bank Die Morgan Stanley Private Bank, mit Hauptsitz in Purchase, New York, belegt den 15. Platz im Ranking der größten US-Banken. Mit einem Vermögen von 235,0 Milliarden US-Dollar konzentriert sich diese Sparte von Morgan Stanley auf vermögende Privatkunden und bietet exklusive Private Banking-Dienstleistungen. Quelle: Federal Reserve, Bild: Gordon Bell / Shutterstock.com Platz 14: Morgan Stanley Bank Die Morgan Stanley Bank, mit Hauptsitz in Salt Lake City, Utah, hat sich als wichtiger Player im Investmentbanking etabliert. Mit einem Vermögen von 230,2 Milliarden US-Dollar belegt sie den 14. Platz. Die Bank konzentriert sich hauptsächlich auf vermögende Privatkunden und institutionelle Anleger. Quelle: Federal Reserve, Bild: Gordon Bell / Shutterstock.com Platz 13: BMO Bank Die Bank of Montreal, ein Ableger der kanadischen Bank of Montreal, hat ihren US-Hauptsitz in Chicago, Illinois. Mit einem Vermögen von 253,7 Milliarden US-Dollar und 1.000 Filialen belegt sie den 13. Platz im Ranking der größten US-Banken und bietet eine breite Palette von Bank- und Finanzdienstleistungen. Quelle: Federal Reserve, Bild: Bildpixel / pixelio.de Platz 12: TD Bank Die TD Bank, ein Ableger der kanadischen TD Bank Group, bietet eine breite Palette von Dienstleistungen wie Hypotheken, Einlagenkonten, Kreditkarten und Produkte für Geschäftskunden und kleine Unternehmen. Mit 1.100 Filialen an der Ostküste, einem Vermögen von 356,4 Milliarden US-Dollar und ihrem Hauptsitz in Wilmington, Delaware, rangiert sie auf Platz zwölf der größten US-Banken. Quelle: Federal Reserve, Bild:TD Bank Wer­bung Wer­bung Platz 11: State Street Corp. State Street Corp., ein Finanzdienstleistungs- und Vermögensverwaltungsunternehmen, wurde 1792 gegründet und ist global in über 100 Märkten präsent. Mit rund 39.000 Mitarbeitern und Dienstleistungen, die von Investment Research über Trading bis hin zu Investment Management reichen, belegt sie den 11. Platz im Ranking der größten US-Banken. Ihr Vermögen beläuft sich auf 371,8 Milliarden US-Dollar und der Hauptsitz befindet sich in Boston. Quelle: Federal Reserve, Bild: State Street Platz 10: Bank of New York Mellon Die Bank of New York Mellon, gegründet 1792 und erstes gehandeltes Unternehmen an der New Yorker Börse, ist heute eine Investmentgesellschaft, die Unternehmen, Institutionen und Privatanleger betreut. Mit einem Vermögen von 398,3 Milliarden US-Dollar und ihrem Hauptsitz in New York belegt sie den zehnten Platz im Ranking der größten US-Banken. Quelle: Federal Reserve, Bild: BNY Mellon Platz 9: Truist Financial Truist, entstanden aus der Fusion von BB&T und SunTrust im Jahr 2019, bedient etwa 12 Millionen Verbraucherhaushalte. Mit einem Vermögen von 535,6 Milliarden US-Dollar und ihrem Hauptsitz in Charlotte, North Carolina, nimmt sie den neunten Rang unter den größten US-Banken ein. Quelle: Federal Reserve, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com Platz 8: PNC Financial Services PNC, ursprünglich 1852 als Pittsburgh Trust and Savings Co. gegründet, hat sich seitdem stark vergrößert und betreibt nun etwa 2.300 Standorte in 28 US-Bundesstaaten sowie Washington, D.C. Mit einem Vermögen von 554,6 Milliarden US-Dollar und Hauptsitz in Wilmington, Delaware, belegt sie den achten Platz unter den größten US-Banken. Quelle: Federal Reserve, Bild: rblfmr / Shutterstock.com Platz 7: Goldman Sachs Auf dem siebten Platz befindet sich Goldman Sachs, ein globales Investment-, Management- und Wertpapierunternehmen, welches eine breite Palette an Finanzdienstleistungen anbietet. Seit 2016 betreibt die Bank auch eine Onlinebanking-Sparte für Privatkunden. Mit einem Vermögen von 625,4 Milliarden US-Dollar und dem Hauptsitz in New York, ist Goldman Sachs ein bedeutender Akteur in der Finanzwelt. Quelle: Federal Reserve, Bild: Mario Tama / Getty Images Wer­bung Wer­bung Platz 6: Capital One Capital One, ein Fortune-500-Unternehmen, betreibt neben seinen Tochtergesellschaften auch die Capital One Bank und belegt den sechsten Platz im Ranking der größten US-Banken. Mit 258 Filialen hauptsächlich an der Ostküste sowie in Texas und Louisiana, einem Vermögen von 649,0 Milliarden US-Dollar und seinem Hauptsitz in McLean, Virginia, spielt Capital One eine wichtige Rolle im Bankensektor. Quelle: Federal Reserve, Bild: Mark Wilson/Getty Images Platz 5: U.S. Bancorp Die U.S. Bancorp, hervorgegangen aus der First National Bank of Cincinnati von 1863, belegt den fünften Platz. Die U.S. Bank ist für ihr weitreichendes Filialnetz und ihren digitalen Ausbau bekannt. Mit 2.119 Filialen in über der Hälfte der US-Bundesstaaten, 671,4 Milliarden US-Dollar Vermögen und Hauptsitz in Cincinnati, Ohio, ist sie eine wichtige Finanzinstitution. Quelle: Federal Reserve, Bild: U.S. Bancorp Platz 4: Wells Fargo Wells Fargo, gegründet im Jahr 1852, belegt den vierten Platz im Ranking. Die Bank arbeitet kontinuierlich daran, ihr Image zu erneuern und das Vertrauen ihrer Kunden nach vergangenen Herausforderungen wiederherzustellen. Mit einem verwalteten Vermögen von 1,75 Billionen US-Dollar und dem Hauptsitz in Sioux Falls, South Dakota, hat Wells Fargo eine bemerkenswerte Position im Finanzwesen inne. Quelle: Federal Reserve, Bild: ValeStock / Shutterstock.com Platz 3: Citigroup Die Citigroup, ein global agierendes Finanzdienstleistungsunternehmen, zählt zu den Top drei des Rankings. Ihre Privatkundenabteilung betreibt rund 657 Standorte in den USA und hält zusätzlich mehr als 110 Filialen im Ausland. Mit einem verwalteten Vermögen von 1,83 Billionen US-Dollar und dem Hauptsitz in Sioux Falls, South Dakota, zeigt die Citibank ihre solide Position in der internationalen Finanzlandschaft. Quelle: Federal Reserve, Bild: Douglas Freer / Shutterstock.com Platz 2: Bank of America Die Bank of America, eine der führenden Institutionen in der Finanzwelt, befindet sich auf dem zweiten Platz und zeichnet sich durch die Betreuung von etwa 68 Millionen Verbrauchern und kleinen Geschäftskunden auf globaler Ebene aus. Sie bietet zudem umfassende digitale Dienstleistungen, einschließlich einer vielseitigen mobilen App. Das Gesamtvermögen beläuft sich auf stolze 2,67 Billionen US-Dollar und der Hauptsitz befindet sich in Charlotte, North Carolina. Quelle: Federal Reserve, Bild: Northfoto / Shutterstock.com Wer­bung Wer­bung Platz 1: JPMorgan Chase Die Chase Bank, Teil der renommierten JPMorgan Chase, befindet sich auf dem ersten Platz. Sie betreibt ein beeindruckendes Netzwerk von über 4.997 Filialen und 32 internationalen Standorten in den USA. Sie hat die höchste Filialdichte aller US-Banken und verwaltet Vermögenswerte von stolzen 3,79 Billionen US-Dollar. Der Hauptsitz dieser führenden Verbraucherbank befindet sich in Columbus, Ohio. Quelle: Federal Reserve, Bild: Daryl Lang / Shutterstock.com

