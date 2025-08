DAX aktuell

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Dienstag von seiner freundlichen Seite und setzt damit seine Erholung vom Vortag fort.

Der DAX startete mit einem Aufschlag von 0,66 Prozent bei 23.914,32 Punkten in den Dienstagshandel. Auch im weiteren Verlauf legt er zu. Damit schleicht er sich wieder an die 24.000er-Marke heran.

Am Freitag war der deutsche Leitindex deutlich abgerutscht und konnte somit die runde Kursmarke von 24.000 Zählern nicht mehr verteidigen.

Wer­bung Wer­bung

DAX-Rekord

Am 10. Juli hatte der Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Allzeithoch erreicht. Der Schlussrekord liegt bislang bei 24.549,56 Zählern.

Quartalsbilanzen der Unternehmen im Blick

Die zum Wochenbeginn eingesetzte Erholung am deutschen Aktienmarkt setzt sich am Dienstag fort. Mit größeren Kursgewinnen ist allerdings zum Handelsbeginn nicht zu rechnen. An der Wall Street hatten die Notierungen am Vorabend im späten Handel noch etwas stärker zugelegt. An diese leicht positiven Vorgaben knüpft der deutsche Leitindex am Morgen an.

Das Interesse der Investoren liegt unverändert auf den Quartalsbilanzen der Unternehmen. Am Dienstag stehen unter anderem die Geschäftszahlen der DAX-Konzerne DHL Group, FMC, Continental und Infineon auf der Agenda. Dazu kommen noch einige Werte aus dem MDAX und SDAX.

Wer­bung Wer­bung

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX