DAX aktuell

Israels Angriff auf Irans Atomanlagen lässt den DAX deutlich sinken. Die Eskalation im Nahen Osten belastet die Märkte, die mit Sorge auf die Entwicklung reagieren.

Im DAX verzeichnet am Freitag nach dem israelischen Angriff auf Irans Atomanlagen eine sehr schwache Tendenz. Zur Startglocke wies er einen Abschlag von 1,36 Prozent auf 23.448,19 Zähler aus. Im weiteren Verlauf bleibt er unter Druck, kann die Verluste aber so weit reduzieren, dass er wieder über der 23.500-Punkte-Marke notiert.

Das Zwischentief von Mitte Mai bei 23.274 Punkten rückt in den Fokus. Darunter droht charttechnisch weiteres Ungemach, nachdem in der Vorwoche noch ein Rekord erreicht worden war.

Am 5. Juni hatte der deutsche Leitindex nach dem Leitzinsentscheid der Europäischen Zentralbank bei 24.479,42 Zählern ein neues Allzeithoch erreicht. Auch auf Schlusskursbasis erreichte der DAX an diesem Tag bei 24.323,58 Punkten einen neuen Rekord.

Wer­bung Wer­bung

Israel-Iran-Spannungen im Fokus

Israels Militär hat in der Nacht iranische Atomanlagen angegriffen. Am Donnerstag hatte es bereits Hinweise auf eine bevorstehende Gefahr in Form des Abzugs von US-Botschaftspersonal aus dem Nachbarland Irak gegeben. Insgesamt sei die Gefahr eines Kriegs im Nahen Osten jedoch das am meisten unterbewertete Risiko gewesen - bis heute, kommentierte der Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management.

Im Zuge des israelischen Großangriffs im Iran ist nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) eine der wichtigsten iranischen Atomanlagen zum Ziel geworden. Zudem wurde bei einer Attacke auf das Hauptquartier des Oberkommandos der Revolutionsgarden deren Kommandeur getötet.

Die Islamische Republik schlägt nach israelischen Angaben mit Drohnen zurück. In den vergangenen Stunden seien mehr als 100 Drohnen in Richtung Israel geschickt worden. Die israelische Armee hat derweil damit begonnen, erste Drohnen abzufangen. Die Drohnen würden außerhalb der israelischen Grenzen abgefangen, sagte ein Militärsprecher.

Wer­bung Wer­bung

Wie die Märkte reagieren

Am stärksten reagieren die Ölpreise auf die Entwicklung. Sie schießen aktuell um rund 8 Prozent nach oben angesichts der Gefahr von Produktionsausfällen in der Region im Zuge der Eskalation. Brentöl kostete zeitweise 76 Dollar je Fass, das ist der höchste Preis seit Januar.

Sonst erwarten Händler für Freitag daher das übliche Reaktionsmuster: "Rein in sichere Häfen wie Anleihen und Gold, raus aus riskanten Anlagen wie Aktien", kommentiert ein Händler.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires