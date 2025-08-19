DAX24.359 -0,1%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,25 +1,5%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.848 -1,5%Euro1,1708 -0,1%Öl65,87 -0,4%Gold3.350 +0,4%
DAX aktuell

Nach Ukraine-Gipfel und vor Trump-Selenskyj-Treffen: DAX vor etwas höherem Start

18.08.25 07:23 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an Börse Frankfurt - DAX dürfte trotz ergebnislosem Ukraine-Gipfel mit Gewinnen starten | finanzen.net

Der DAX dürfte etwas höher in die Woche starten. Die Märkte blicken gespannt auf das bevorstehende Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem ukrainischen Staatschef Selenskyj.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.359,3 PKT -18,2 PKT -0,07%
Charts|News|Analysen

Der DAX startet wohl mit leichten Kursgewinnen in die neue Woche und bleibt in Lauerstellung auf sein Rekordhoch. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn auf 24.412 Punkte und damit 0,2 Prozent über dem XETRA-Schluss vom Freitag.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

Charthürde letzte Woche verpasst

Vor dem Wochenende war der DAX erneut an seiner Charthürde um 24.500 Punkte gescheitert, nachdem die Anleger zunächst noch mit großem Optimismus in das Treffen zwischen US-Präsident Trump und Kremlchef Putin gegangen waren. Letztlich war ihr Gipfel in Alaska ohne Äußerungen zu einem möglichen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg beendet worden.

Treffen von Trump und Selenskyj voraus

Trump empfängt nun den ukrainischen Staatschef Selenskyj. Der DAX bleibt derweil in Sichtweite seines Rekordhochs von Mitte Juli.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Ralph Orlowski/Getty Images, Julian Mezger für Finanzen Verlag

