DAX aktuell

Neue Handelswoche voraus: DAX fährt kleine Startgewinne ein

29.09.25 09:02 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an Börse Frankfurt - DAX-Anleger weiter positiv gestimmt: Startgewinne | finanzen.net

Zum Start in die neue Handelswoche zeigt sich eine weiter freundlichen Tendenz an der Frankfurter Börse. Im Wochenverlauf rückt der Fokus dann in die USA.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.802,3 PKT 62,8 PKT 0,26%
Charts|News|Analysen

Der DAX ging mit einem Aufschlag von 0,4 Prozent bei 23.835,61 Punkten in die neue Handelswoche.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

Zähe Konsolidierung zu Ende?

Am Freitag hatte es der DAX über die zuletzt immer wieder erfolglos angelaufene 21-Tage-Durchschnittslinie geschafft. Diese beschreibt den kurzfristigen Trend. Damit machte das Börsenbarometer den Anlegern wieder etwas Hoffnung auf ein Ende seiner zuletzt zähen Konsolidierung.

Warten auf Konjunkturdaten

Datenseitig im Fokus stehen in der neuen Woche aus den USA die ISM-Einkaufsmanagerberichte am Mittwoch und Freitag sowie der Arbeitsmarktbericht zum Wochenabschluss.

US-Regierungs-Shutdown droht

Am Mittwoch - just zum Start in den üblicherweise saisonal an der Börse besseren Oktober - gerät ein alljährliches US-Problem wieder in den Fokus. "Wenn sich der US-Kongress nicht noch kurzfristig einigt, geht der US-Regierung am Mittwoch das Geld aus", so der Commerzbank-Experte Martin Hartmann.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, KenDrysdale / Shutterstock.com