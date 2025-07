DAX aktuell

Nachdem der DAX zur Wochenmitte einen neuen Rekordstand erklimmen und dabei vorübergehend sogar über die 24.600er-Marke springen konnte, geht es am Donnerstag genauso weiter.

Der DAX ging 0,36 Prozent höher bei 24.638,58 Punkten in den Handel und markierte kurz darauf bei 24.639,10 Zählern einen neuen Rekordstand. Im weiteren Verlauf hält er sich im Plus, gibt einen Teil der Gewinne jedoch wieder ab.

Wer­bung Wer­bung

Neuer DAX-Rekord markiert

Schon am Vortag hat das Börsenbarometer die Rekordjagd gestartet. Letztlich ging er am Mittwoch bei 24.549,56 Zählern in den Feierabend - das ist ein neuer Schlussrekord.

Fokus auf US-Zölle

Die Aufmerksamkeit der Anleger dürfte sich am Donnerstag weiterhin auf die Entwicklungen rund um die US-Zölle richten. Obwohl zuletzt eine gewisse Entspannung an den Märkten zu beobachten war - auch in der Hoffnung auf einen Kompromiss zwischen den USA und der EU - bleibt das Thema hochbrisant. Die Frist für neue Strafzölle läuft zum 1. August ab, und insbesondere in sensiblen Bereichen wie Kupfer, Pharmazeutika und möglicherweise auch bei Autos drohen neue Handelshemmnisse. Die Anleger setzen derzeit auf einen sogenannten Mini-Deal, der zumindest einen Teil der Strafmaßnahmen abwenden könnte.

Zusätzliche Impulse könnten heute von Aussagen der EZB sowie neuen Konjunkturdaten aus den USA ausgehen - darunter die wöchentlichen Arbeitsmarktzahlen und das Protokoll der letzten Fed-Sitzung. Insgesamt bleibt die Grundstimmung am Markt vorsichtig optimistisch, wobei die Unsicherheit rund um die US-Zollpolitik jederzeit für größere Schwankungen sorgen könnte.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX