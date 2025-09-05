DAX aktuell

Am Donnerstag lässt sich in Frankfurt eine Fortsetzung der Stabilisierung beobachten. Die Aufschläge vergrößern sich im Handelsverlauf.

Der DAX gewinnt hinzu, nachdem er sich zur Startglocke mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 23.664,79 Punkten zeigte.



Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

Anleger zeigen sich weiter verhalten

Dennoch macht der DAX am Donnerstag kaum Fortschritte auf dem Weg zurück zu den 24.000 Punkten. Nach der Stabilisierung vom Vortag gehen die Anleger in eine Wartehaltung über vor den monatlichen Arbeitsmarktdaten, die am Freitag in den USA erwartet werden.

Die Vorgaben sind durchwachsen, denn in den USA waren am Vorabend nur die Technologiewerte wieder angesprungen. Die Commerzbank sieht Anzeichen, dass sich der dortige Arbeitsmarkt so langsam abkühlt. Laut dem Devisenexperten Michael Pfister dürften sich Marktteilnehmer in ihrer Sichtweise bestätigt sehen, dass die US-Notenbank Fed demnächst mit Zinssenkungen beginnt.

Bewegung auf Unternehmensseite

US-Nachbörslich enttäuschte allerdings der Softwarehersteller Salesforce mit einem schwachen Quartalsausblick, der sich hierzulande auf das DAX-Schwergewicht SAP nicht auswirkt.

Hierzulande steht die baldige Neubesetzung des DAX im Mittelpunkt. Der Sportwagenbauer Porsche und der Laborzulieferer Sartorius müssen in Kürze ihren Platz in der ersten Börsenliga freigeben für den Immobilienplattform-Betreiber Scout 24 und den Anlagenbauer GEA.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX