DAX23.697 +0,4%ESt505.332 +0,1%Top 10 Crypto15,56 -1,2%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin94.852 -1,0%Euro1,1650 -0,1%Öl66,84 -0,8%Gold3.544 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 DEUTZ 630500 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Allianz 840400 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Apple 865985 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Chinas Börsen tiefrot - Nikkei zieht an -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten BYD -- Porsche, Figma, HPE, C3.ai im Fokus
Top News
Aktien von Burberry und Metlen Energy & Metals steigen in den FTSE 100 auf Aktien von Burberry und Metlen Energy & Metals steigen in den FTSE 100 auf
Hewlett Packard Enterprise verkündet Rekordumsatz mit KI-Servern - Juniper-Übernahme ist ein Meilenstein! Hewlett Packard Enterprise verkündet Rekordumsatz mit KI-Servern - Juniper-Übernahme ist ein Meilenstein!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
DAX aktuell

Trotz verhaltener Anlegerstimmung: DAX setzt Stabilisierung fort - Gewinne

04.09.25 09:50 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an Börse Frankfurt - DAX höher - 24.000er-Marke bleibt weiter außer Reichweite | finanzen.net

Am Donnerstag lässt sich in Frankfurt eine Fortsetzung der Stabilisierung beobachten. Die Aufschläge vergrößern sich im Handelsverlauf.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.699,1 PKT 104,3 PKT 0,44%
Charts|News|Analysen

Der DAX gewinnt hinzu, nachdem er sich zur Startglocke mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 23.664,79 Punkten zeigte.

Wer­bung

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

Anleger zeigen sich weiter verhalten

Dennoch macht der DAX am Donnerstag kaum Fortschritte auf dem Weg zurück zu den 24.000 Punkten. Nach der Stabilisierung vom Vortag gehen die Anleger in eine Wartehaltung über vor den monatlichen Arbeitsmarktdaten, die am Freitag in den USA erwartet werden.

Die Vorgaben sind durchwachsen, denn in den USA waren am Vorabend nur die Technologiewerte wieder angesprungen. Die Commerzbank sieht Anzeichen, dass sich der dortige Arbeitsmarkt so langsam abkühlt. Laut dem Devisenexperten Michael Pfister dürften sich Marktteilnehmer in ihrer Sichtweise bestätigt sehen, dass die US-Notenbank Fed demnächst mit Zinssenkungen beginnt.

Wer­bung

Bewegung auf Unternehmensseite

US-Nachbörslich enttäuschte allerdings der Softwarehersteller Salesforce mit einem schwachen Quartalsausblick, der sich hierzulande auf das DAX-Schwergewicht SAP nicht auswirkt.

Hierzulande steht die baldige Neubesetzung des DAX im Mittelpunkt. Der Sportwagenbauer Porsche und der Laborzulieferer Sartorius müssen in Kürze ihren Platz in der ersten Börsenliga freigeben für den Immobilienplattform-Betreiber Scout 24 und den Anlagenbauer GEA.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, KenDrysdale / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

09:56ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabil - Zurückhaltung vor US-Jobdaten
09:50Trotz verhaltener Anlegerstimmung: DAX setzt Stabilisierung fort - Gewinne
09:48Vorsichtiger Optimismus an den Märkten: Tech-Werte im Fokus
09:48Vorsichtiger Optimismus an den Märkten: Tech-Werte im Fokus
09:48DAX - Lage trübt sich weiter ein
09:47Der ING Morning Call vom 04. September mit Christian Zoller
09:45Marktüberblick: adidas hui – Puma pfui
09:45Marktüberblick: adidas hui – Puma pfui
mehr