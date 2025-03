DAX aktuell

Am Dienstag stehen rote Vorzeichen an der Kurstafel in Frankfurt.

Der DAX begann den Tag mit einem Abschlag von 1,27 Prozent bei 22.852,72 Zählern. Auch im weiteren Verlauf bleibt er auf negativem Terrain und entfernt sich wieder weiter von der 23.000er-Marke. Im Tagestief geht es sogar sichtlich unter 22.400 Zähler.

Am Montag erklomm das Börsenbarometer eine neue Bestmarke bei 23.307,97 Punkten und beendete die Sitzung auf einem neuen Allzeithoch auf Schlusskursbasis von 23.147,02 Zählern. Zu verdanken hatte er dies einer Rally vor allem bei Rüstungs- und Autowerten. Die NordLB erinnerte am Dienstagmorgen daran, dass schon die dritte Tausendermarke in diesem Jahr übersprungen wurde.

Zoll-Streit sorgt für Stimmungsdämpfer

Während zumindest Rüstungsaktien weiter am Dienstag gefragt blieben, dämpften US-Zölle die Stimmung nun spürbar. US-Präsident Donald Trump verdoppelte die im Februar angeordneten Importzölle auf Waren aus China auf 20 Prozent. Die chinesische Regierung kündigte daraufhin Gegenzölle auf US-Agrarprodukte und weitere Maßnahmen gegen amerikanische Firmen an. Parallel treten nun US-Zölle auf Einfuhren aus den Nachbarländern Kanada und Mexiko in Kraft. An den US-Börsen wurden die Indizes zum Wochenstart von Zoll- und Konjunktursorgen erheblich belastet.

Politische Börsen

"Die Börsen sind politisch getrieben wie lange nicht", kommentierte Thomas Altmann von QC Partners. "Und mit der Dominanz politischer Themen steigt die Volatilität an." Der Handelskrieg sei in vollem Gange und die Gefahr groß, dass es am Ende nur Verlierer gebe, so Altmann. Trump hatte in der Vergangenheit auch der Europäischen Union bereits mit Zöllen gedroht.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX