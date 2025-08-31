DAX23.907 -0,6%ESt505.359 -0,7%Top 10 Crypto15,46 -2,8%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin93.917 -2,5%Euro1,1681 ±0,0%Öl68,09 -0,3%Gold3.410 -0,2%
DAX aktuell

Unter 24.000-Punkte-Marke: DAX gibt auch am Freitag nach - Inflationsdaten rücken in Fokus

29.08.25 11:01 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an Börse Frankfurt - DAX schwächer - 24.000-Punkte-Marke wackelt - Inflationsdaten aus Deutschland und USA

Am Freitag geht es für den deutschen Leitindex, nach einem bisher schwachen Wochenverlauf, erneut nach unten.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.905,8 PKT -134,1 PKT -0,56%
Charts|News|Analysen

Am Freitag begann der DAX die Sitzung auf negativem Terrain - er büßte dabei 0,38 Prozent auf 23.949,43 Punkte ein und bleibt weiter im roten Bereich. Damit wackelt die 24.000-Punkte-Marke.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

Kein klarer Trend erkennbar

Der DAX dürfte vor dem Wochenende seine zuletzt erkennbare Schwäche im Wochenverlauf fortsetzen. Zwar konnte der Leitindex seine 50-Tage-Linie bislang knapp behaupten - ein wichtiger Indikator für den mittelfristigen Trend, der derzeit seitwärts verläuft. Doch mit dem am Donnerstag markierten Wochentief bei 23.972 Punkten fiel er zeitweise darunter. Gleichzeitig bleibt das Rekordhoch von Mitte Juli nach wie vor in Reichweite. Ein klarer Trend lässt sich jedoch nicht erkennen.

"Der Weg nach oben scheint aktuell versperrt zu sein. Sobald er unter die 24.000 rutscht, kommen aber Käufer in den Markt", beschreibt Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners das aktuelle Muster. "Die Euphorie der Wallstreet kommt aktuell nicht beim DAX an." Der marktbreite S&P 500 hatte am Vorabend ein weiteres Rekordhoch erreicht.

Konjunkturdaten im Blick

Am Freitag richten sich die Blicke der Anleger vor allem auf die vorläufige Inflationsrate für August. Dabei ist die jährliche Inflationsrate in sechs Bundesländern gestiegen. Unter anderem stieg die Jahresrate in Bayern auf 2,1 (Vormonat: 1,0) Prozent, in Baden-Württemberg auf 2,5 (2,3) Prozent und in Sachsen auf 2,2 (2,1) Prozent.

Für Gesamtdeutschland hatten Volkswirte im Vorfeld erwartet, dass die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat im Schnitt stagnieren werden. Die jährliche Inflationsrate soll der Prognose zufolge auf 2,1 (Vormonat: 2,0) Prozent steigen. Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht die Daten um 14.00 Uhr. Auch aus den USA werden neue Daten zu Verbraucherpreisen erwartet.

EU bringt Zollsenkung für US-Produkte auf den Weg - US-Zollfreiheit für Pakete endet

Des Weiteren hat die EU die Voraussetzungen für eine rückwirkende Senkung der US-Zölle auf Autoimporte aus Deutschland und anderen Staaten geschaffen. Die zuständige EU-Kommission startete in Brüssel den Gesetzgebungsprozess für Einfuhrerleichterungen zugunsten bestimmter US-Produkte. Über ihn sollen Zölle auf US-Industriegüter vollständig abgeschafft werden und Barrieren für den Import von bestimmten Lebensmitteln fallen. Zudem haben die USA seit Freitag die Zollfreiheit für Warenimporte mit einem Wert unter 800 Dollar abgeschafft.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

