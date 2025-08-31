DAX aktuell

Am Freitag geht es für den deutschen Leitindex zum Auftakt, nach einem bisher schwachen Wochenverlauf, erneut nach unten.

Am Freitag beginnt der DAX die Sitzung leicht auf negativem Terrain und büßt dabei 0,38 Prozent auf 23.949,43 Punkte ein. Damit wackelt die 24.000-Punkte-Marke.



Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

Kein klarer Trend erkennbar

Der DAX dürfte vor dem Wochenende seine zuletzt erkennbare Schwäche im Wochenverlauf fortsetzen. Zwar konnte der Leitindex seine 50-Tage-Linie bislang knapp behaupten - ein wichtiger Indikator für den mittelfristigen Trend, der derzeit seitwärts verläuft. Doch mit dem am Donnerstag markierten Wochentief bei 23.972 Punkten fiel er zeitweise darunter. Gleichzeitig bleibt das Rekordhoch von Mitte Juli nach wie vor in Reichweite. Ein klarer Trend lässt sich jedoch nicht erkennen.

"Der Weg nach oben scheint aktuell versperrt zu sein. Sobald er unter die 24.000 rutscht, kommen aber Käufer in den Markt", beschreibt Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners das aktuelle Muster. "Die Euphorie der Wallstreet kommt aktuell nicht beim DAX an." Der marktbreite S&P 500 hatte am Vorabend ein weiteres Rekordhoch erreicht.

Konjunkturdaten im Blick

Am Freitag dürften sich die Blicke der Anleger vor allem auf die vorläufige Inflationsrate für August richten, schätzt Altmann. Experten und Anleger erwarten im Monatsvergleich stabile Verbraucherpreise. Auf Jahressicht würde dies jedoch einen leichten Anstieg bedeuten.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX