DAX aktuell

US-Shutdown beendet: DAX dürfte wieder in Sichtweite zum Rekord kommen

13.11.25 07:17 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an Börse Frankfurt - Shutdown-Ende dürfte DAX weiter nach oben treiben | finanzen.net

Der DAX dürfte seine Erholungsjagd auch am Donnerstag fortsetzen. Angetrieben wird er von dem Ende des partiellen US-Regierungsstillstands.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.381,5 PKT 293,4 PKT 1,22%
Charts|News|Analysen

Der DAX hatte den Mittwochshandel 1,22 Prozent stärker bei 24.381,46 Punkten verlassen. Auch am Donnerstag dürfte er seine Gewinne fortsetzen.

Mit dem Ende des langen US-Shutdowns der Regierungsgeschäfte rückt der DAX seinem Rekord von Anfang Oktober immer näher.

DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

US-Shutdown beendet

Nach 43 Tagen ist der bisher längste Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) durch die Unterschrift des Präsidenten unter den zuvor vom Parlament beschlossenen Übergangshaushalt beendet. Der Etat gilt aber nur bis Ende Januar. Wenn bis dahin kein regulärer Haushalt verabschiedet werden kann, könnte es ab Februar erneut zu einem Shutdown kommen.

Die Börsen hatten die Aussicht auf ein Ende des Shutdowns in den vergangenen Tagen bereits gefeiert. Der US-Leitindex Dow Jones schaffte am Vorabend einen neuen Rekordstand nach über dreieinhalb Prozent Erholung vom Zwischentief. Der DAX schloss sich im Wochenverlauf ähnlich stark an.

Bilanzflut

Am Donnerstag legen eine Reihe von Unternehmen ihre Zahlen vor. Aus dem DAX sind es die Deutsche Telekom, Merck und Siemens. Dazu kommen zig Unternehmen aus dem MDAX und SDAX.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

