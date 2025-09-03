DAX23.575 -1,9%ESt505.300 -1,3%Top 10 Crypto15,63 +2,5%Dow45.013 -1,2%Nas21.171 -1,3%Bitcoin94.578 +1,5%Euro1,1646 -0,5%Öl68,34 +0,3%Gold3.486 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y DEUTZ 630500 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Wall Street startet tiefer -- NIO setzt mehr um -- Deutz, BYD, SMA Solar, Lucid, DroneShield, Siemens Energy, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Commerzbank, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Kraft Heinz-Aktie tiefer: Unternehmensaufspaltung geplant Kraft Heinz-Aktie tiefer: Unternehmensaufspaltung geplant
NIO-Aktie im Minus: Tesla-Konkurrent macht weniger Verluste - Umsatz unter den Erwartungen NIO-Aktie im Minus: Tesla-Konkurrent macht weniger Verluste - Umsatz unter den Erwartungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DAX aktuell

Verunsicherung dominiert: DAX verliert rund 2 Prozent - was die Abschläge auslöst

02.09.25 15:11 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an Börse Frankfurt - DAX mit Abgaben - 24.000er-Marke kein Thema mehr | finanzen.net

Am Dienstag geht es für den DAX weit nach unten. Besonders steigende Marktzinsen sorgen bei Anlegern für Sorgenfalten. Unsicherheiten in der Zoll-Politik trüben die Aussichten noch mehr.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.561,8 PKT -475,6 PKT -1,98%
Charts|News|Analysen

Der DAX eröffnete den Dienstagshandel 0,26 Prozent niedriger bei 23.975,34 Punkten. Im weiteren Verlauf geht es sichtlich südwärts. Zeitweise geht es nun rund zwei Prozent nach unten.

Wer­bung

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

Steigende Marktzinsen sorgen zunehmend für Verunsicherung

Verunsichernd und bremsend wirkt der fortgesetzte Anstieg der Marktzinsen. Marktteilnehmer preisten global eine immer stärkere Inflation wegen US-Zöllen und Staatsverschuldungen ein und forderten daher höhere Risikoaufschläge, heißt es. Dazu passend stieg die Kernrate der Verbraucherpreise der Eurozone mit 2,3 Prozent eine Tick stärker als erwartet. In den Niederlanden, die als wichtige Durchleitungswirtschaft gelten, legte sie sogar 2,8 Prozent zu. Die deutsche Zehnjahresrendite zieht um 4 Basispunkte auf 2,79 Prozent an.

"Selbst in einem normal funktionierenden Markt, sehen wir einen Teufelskreislauf, der in Zeitlupe abläuft", kommentiert Stratege Jim Reid von der Deutschen Bank. Eine steigende Staatsverschuldung habe steigende Renditen zur Folge, was wiederum die Verschuldungsdynamik weiter verschärfe, was wiederum die Renditen weiter nach oben treibe.

Wer­bung

Zoll-Unsicherheit trotz Gerichtsurteil: Investoren halten sich zurück

Im Blick der Anleger steht dabei auch die Reaktion auf ein Urteil eines Berufungsgerichts in den USA. Dieses hatte Ex-Präsident Donald Trump die Kompetenz abgesprochen, unter Berufung auf ein Notstandsgesetz umfassende Zölle auf Einfuhren zu verhängen. Aktienstrategin Lori Calvasina von RBC Research erwartet kurzfristig jedoch keine deutlichen Markteffekte, da Investoren bei politischen Themen derzeit eher abwartend agierten. Mittel- bis längerfristig bleibe die Unsicherheit mit Blick auf mögliche Zölle allerdings bestehen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: thodonal88 / Shutterstock.com, Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

15:35Börse Frankfurt-News: ETFs: "Es herrscht Zurückhaltung"
15:17WDH/Aktien Frankfurt: Anleger machen Kasse - Risiken stärker im Fokus
15:15Nächster Meilenstein: BMW fertigt ab 2028 in Steyr Wasserstoffantriebe in Serie
15:11Verunsicherung dominiert: DAX verliert rund 2 Prozent - was die Abschläge auslöst
15:03Aktien Frankfurt: Anleger machen Kasse - Geopolitische Risiken stärker im Fokus
14:35Festkörperbatterien: BASF und chinesischer Partner erreichen Durchbruch
14:16SAP Expands Sovereign Cloud Portfolio To Strengthen Europe's Tech Independence
14:008 Analysts Have This To Say About T-Mobile US
mehr