DAX24.370 ±-0,0%Est505.627 -0,4%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,19 +1,1%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.368 +0,9%Euro1,1663 -0,5%Öl65,70 +2,1%Gold3.939 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Alibaba A117ME Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX wenig bewegt -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Ruhiger Wochenstart: DAX legt nach starker Vorwoche zunächst Verschnaufpause ein Ruhiger Wochenstart: DAX legt nach starker Vorwoche zunächst Verschnaufpause ein
DJE - Gold & Ressourcen DJE - Gold & Ressourcen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.

Aktien Frankfurt: Dax kaum verändert - Unbeeindruckt vom Frankreich-Drama

06.10.25 11:53 Uhr
Aktien Frankfurt: Dax kaum verändert - Unbeeindruckt vom Frankreich-Drama | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.373,9 PKT -4,9 PKT -0,02%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Rücktritt des französischen Premierministers Sébastien Lecornu hat den hiesigen Aktienmarkt am Montag letztlich nicht belastet. Kurzzeitige Verluste machte der deutsche Leitindex rasch wett, gegen Mittag notierte er mit plus 0,08 Prozent auf 24.398 Punkten. Anders das französische Leitbarometer CAC 40, das um 1,5 Prozent fiel. Die politische Unsicherheit im hochverschuldeten und politisch kriselnden Frankreich nimmt wieder zu.

Wer­bung

Die Vorwoche war für den DAX stark gelaufen, am Freitag hatte sich im Feiertagshandel unter dem Strich aber nur wenig getan. In den Oktober war der Dax nach dem lethargischen September mustergültig gestartet. Nicht wenige hoffen, dass er damit vielleicht die Basis für eine Jahresendrally legt.

Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen stieg am Montag um 0,33 Prozent auf 31.038 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,3 Prozent. Unter der Unsicherheit in Frankreich litt der europäische Bankensektor, der mit minus 1 Prozent der schwächste der Stoxx-600-Übersicht war.

Ein solides drittes Quartal und die Aussicht auf ein noch stärkeres Schlussquartal verliehen den Aktien von Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) kräftig Schub. Zuletzt ging es für den Kurs der Online-Apotheke um 8,8 Prozent nach oben. Nach zwei Quartalen mit nachlassender Dynamik bei Rezepten signalisiere die Verbesserung im dritten Quartal einen Wendepunkt, schrieb Martin Comtesse von Jefferies.

Wer­bung

Hannover Rück (Hannover Rück) will künftig mehr vom Gewinn als reguläre Dividende ausschütten. Die Papiere legten unter den stärksten Dax-Werten um 1,8 Prozent zu. Auch Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) zeigten sich fest mit plus 1,8 Prozent sowie im MDax die Titel von Talanx mit plus 2,1 Prozent. Talanx hält am Rückversicherer Hannover Rück die Mehrheit der Anteile.

Die Titel des Online-Brokers flatexDEGIRO erreichten ein Rekordhoch und gewannen zuletzt 6,3 Prozent./ajx/mis

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Mehr zum Thema DAX 40

12:00Ruhiger Wochenstart: DAX legt nach starker Vorwoche zunächst Verschnaufpause ein
11:53Aktien Frankfurt: Dax kaum verändert - Unbeeindruckt vom Frankreich-Drama
11:51IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
11:29Insider: Airbus mit Auslieferungsrekord im September
11:27ROUNDUP: Hannover Rück erhöht reguläre Ausschüttungsquote - Aktie steigt
11:10DAX startet verhalten – Dividendenfantasie und E-Rezept treiben Einzelwerte
11:10DAX startet verhalten – Dividendenfantasie und E-Rezept treiben Einzelwerte
10:09DAX - Abprall um 24.500 Punkte
mehr