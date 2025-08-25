DAX aktuell

Am Freitag kommt der deutsche Leitindex vor der mit Spannung erwarteten Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Nachmittag kaum vom Fleck.

Zum Handelsstart am Freitag verlor der DAX moderate 0,16 Prozent auf 24.254,81 Punkte. Nachdem zunächst kleine Verluste zu sehen waren, arbeitet sich das Börsenbarometer nun an die Nulllinie heran.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

Warten auf Rede von Fed-Chef Powell

Vor der mit Spannung erwarteten Rede von Fed-Chef Jerome Powell um 16.00 Uhr deutscher Zeit beim Notenbanktreffen in Jackson Hole (Wyoming) sei die Nervosität an den Märkten spürbar, erklärte Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management. Noch vor wenigen Tagen habe die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung der US-Notenbank im September bei rund 90 Prozent gelegen - nach robusteren Einkaufsmanagerdaten und eher restriktiven Äußerungen liege sie nun nur noch bei etwa 70 Prozent. Damit sei den Anlegern ein Teil ihres Optimismus, den Innes ironisch als "Hopium" bezeichnete, genommen worden.

