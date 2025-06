DAX aktuell

Nach dem jüngsten Allzeithoch kommt der deutsche Leitindex am Freitag zunächst etwas zurück und verbucht kleine Abschläge.

Der DAX ging mit einem kleinen Abschlag von 0,08 Prozent bei 24.304,37 Punkten in den Freitagshandel. Auch im weiteren Verlauf hält sich der Leitindex auf negativem Terrain. Am Vortag hatte er nach dem Leitzinsentscheid der Europäischen Zentralbank bei 24.479,42 Zählern ein neues Allzeithoch erreicht. Auch auf Schlusskursbasis erreichte der DAX am Donnerstag bei 24.323,58 Punkten einen neuen Rekord.



Die moderaten Signale der EZB in der Pressekonferenz dämpften weitere Zinssenkungshoffnungen und holten den DAX vom Thron. Sein Wochenzuwachs schmolz etwas weiter zusammen.

US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag

Am Freitag steht nun am Nachmittag mit dem US-Arbeitsmarktbericht ein weiterer Höhepunkt an. Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners, erinnerte daran, dass der ADP-Bericht mit den Daten aus dem Privatsektor am Mittwoch unerwartet schwach ausgefallen war. "Für den offiziellen Bericht wird heute im Vergleich mit den vergangenen beiden Monaten ebenfalls mit einem geringeren Stellenzuwachs gerechnet", so Altmann. Die Entwicklung der Löhne sei für die US-Notenbank allerdings wohl fast ebenso wichtig. Der erwartete Steigerungsrückgang würde es der US-Notenbank Fed vereinfachen, im weiteren Jahresverlauf ihren Leitzins zu senken.

