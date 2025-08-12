DAX23.956 +0,1%ESt505.281 +0,3%Top 10 Crypto15,58 +1,1%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.368 -0,3%Euro1,1680 +0,2%Öl67,37 +0,6%Gold3.396 +0,8%
Heute im Fokus
Mögliche US-Chip-Zölle im Blick: DAX startet unbewegt -- Asiens Börsen fest -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple erhöht US-Investitionen -- Siemens, Henkel, IonQ, Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch: Deutsche Telekom hebt Ausblick für Gesamtjahr erneut an Deutsche Telekom-Aktie fällt dennoch: Deutsche Telekom hebt Ausblick für Gesamtjahr erneut an
SUSS-Aktie dennoch freundlich: SUSS MicroTec mit weiter rückläufigem Auftragseingang - Margenprognose gesenkt SUSS-Aktie dennoch freundlich: SUSS MicroTec mit weiter rückläufigem Auftragseingang - Margenprognose gesenkt
DAX aktuell

Zollchaos verunsichert: DAX nahe Nulllinie - behält 24.000-Punkte-Marke aber im Blick

07.08.25 09:24 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an Börse Frankfurt - DAX versucht sich wieder an 24.000-Punkte-Marke | finanzen.net

Der deutsche Leitindex nimmt auch am Donnerstag die 24.000-Punkte-Marke ins Visier. In den letzten zwei Tagen verfehlte der Index sein Ziel nur knapp.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.940,0 PKT 15,6 PKT 0,07%
Charts|News|Analysen

Der DAX ging mit einem minimalen Minus von 0,06 Prozent bei 23.910,87 Punkten in den Handelstag.

DAX-Rekord

Am 10. Juli hatte der DAX bei 24.639,10 Zählern ein neues Allzeithoch erreicht. Der Schlussrekord liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

24.000-Punkte-Marke bleibt in Reichweite

Ob der DAX erneut einen Anlauf nimmt, die Marke von 24.000 Punkten zu übertreffen, nachdem er in den beiden vorangegangenen Handelstagen jeweils knapp darunter geblieben war, wird sich im Verlauf zeigen. Ausschlaggebend dürfte sein, wie Investoren die frischen Quartalsberichte mehrerer DAX-Schwergewichte bewerten.

Bilanzen und Ausblicke bleiben im Fokus

Das Interesse der Investoren richtet sich unverändert auf die Quartalszahlen und Ausblicke der Unternehmen. Am Donnerstag stehen unter anderem die Zahlen der DAX-Konzerne Siemens und Deutsche Telekom und Allianz auf der Agenda.

Zollstreit bleibt weiterhin Thema

Donald Trump hat Einfuhrzölle von 100 Prozent für importierte Computerchips angekündigt, mit der Absicht, die Fertigung zurück in die USA zu verlagern. Firmen, die sich verpflichten oder bereits in den USA in Chipproduktion investieren, sollen von der Abgabe ausgenommen werden - das betrifft bereits große Konzerne wie Apple, die hohe Investitionen zugesagt haben.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

09:30DAX – Vor einer wichtigen Hürde
09:27Freundlicher Handel: DAX zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen
09:24Zollchaos verunsichert: DAX nahe Nulllinie - behält 24.000-Punkte-Marke aber im Blick
09:16Börse: Dax im Minus, Telekom und Allianz überzeugen, Rekordwert in Japan
09:02Rheinmetall: Rüstungskonzern bleibt auf Wachstumskurs, aber verfehlt die Erwartungen
09:00DAX - Harter Kampf um die 50-Tage-Linie
