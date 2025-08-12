DAX aktuell

Der deutsche Leitindex nimmt auch am Donnerstag die 24.000-Punkte-Marke ins Visier. In den letzten zwei Tagen verfehlte der Index sein Ziel nur knapp.

Der DAX ging mit einem minimalen Minus von 0,06 Prozent bei 23.910,87 Punkten in den Handelstag.

DAX-Rekord

Am 10. Juli hatte der DAX bei 24.639,10 Zählern ein neues Allzeithoch erreicht. Der Schlussrekord liegt bislang bei 24.549,56 Indexpunkten.

24.000-Punkte-Marke bleibt in Reichweite

Ob der DAX erneut einen Anlauf nimmt, die Marke von 24.000 Punkten zu übertreffen, nachdem er in den beiden vorangegangenen Handelstagen jeweils knapp darunter geblieben war, wird sich im Verlauf zeigen. Ausschlaggebend dürfte sein, wie Investoren die frischen Quartalsberichte mehrerer DAX-Schwergewichte bewerten.

Bilanzen und Ausblicke bleiben im Fokus

Das Interesse der Investoren richtet sich unverändert auf die Quartalszahlen und Ausblicke der Unternehmen. Am Donnerstag stehen unter anderem die Zahlen der DAX-Konzerne Siemens und Deutsche Telekom und Allianz auf der Agenda.

Zollstreit bleibt weiterhin Thema

Donald Trump hat Einfuhrzölle von 100 Prozent für importierte Computerchips angekündigt, mit der Absicht, die Fertigung zurück in die USA zu verlagern. Firmen, die sich verpflichten oder bereits in den USA in Chipproduktion investieren, sollen von der Abgabe ausgenommen werden - das betrifft bereits große Konzerne wie Apple, die hohe Investitionen zugesagt haben.

