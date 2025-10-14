DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.282 -0,1%Top 10 Crypto15,26 -4,3%Nas22.695 +2,2%Bitcoin97.905 -1,7%Euro1,1588 +0,1%Öl63,28 -0,2%Gold4.175 +1,6%
DAX aktuell

Zollstreit bleibt Thema: DAX wird mit leichten Verlusten erwartet - US-Bankbilanzen voraus

14.10.25 07:31 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an Börse Frankfurt - DAX dürfte mit leichten Verlusten wieder in Seitwärtsphase eintreten | finanzen.net

Auf die Erholung zum Wochenstart am deutschen Aktienmarkt dürften am Dienstag leichte Kursverluste folgen - trotz sehr festen Vorgaben von den US-Börsen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.387,9 PKT 146,5 PKT 0,60%
Charts|News|Analysen

In ersten vorbörslichen Indikationen wird der DAX 0,3 Prozent tiefer auf 24.320 Punkte taxiert. Den Montagshandel hatte er mit einem Plus von 0,60 Prozent auf 24.387,93 Punkte beendet.

Erst im Handel am vergangenen Donnerstag hatte der Leitindex bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Handelsstreit: Wohl weiter Treffen zwischen Donald Trump und Xi Jinping geplant

Nach dem Kursrutsch des DAX vom Freitag befinde sich das Börsenbarometer nun wieder in einem Seitwärtstrend, schrieb Kapitalmarktexperte Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. "Es ist also somit noch nichts Dramatisches passiert." Der Seitwärtstrend scheine nicht ernsthaft in Gefahr zu sein.

Im Fokus bleibt dennoch der Handelskonflikt zwischen den USA und China, der vor dem Wochenende nach aggressiven Äußerungen von US-Präsident Donald Trump wieder stärker ins Rollen gekommen war. Am Montag hatten dann leichte Entspannungssignale die Aktienkurse gestützt. Mittlerweile reagierte China aber wieder und bekräftigte die Absicht, den Handelsstreit bis zum Ende auszufechten. Das Handelsministerium in Peking teilte mit, die Volksrepublik bleibe im "Handels- und Zollkrieg" konsequent bei ihrer Position: Sollte "gekämpft" werden, werde man dies bis zum Ende tun. Seitens China stehe die Tür für Verhandlungen aber offen.

US-Finanzminister Scott Bessent glaubt indes weiter daran, dass sich US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Kollege Xi Jinping in Südkorea treffen werden. Und die chinesische Seite bestätigte, dass man auf Arbeitsebene mit den Amerikanern nach einer Lösung suche. Aber man werde keineswegs einknicken.

Bilanzsaison in den USA nimmt in der Finanzbranche Fahrt auf

Anleger dürften sich womöglich auch vor einer ersten Welle von Quartalszahlen aus den USA bedeckt halten, vornehmlich aus der Finanzbranche. Es stehen unter anderen die Geschäftszahlen von JPMorgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, BlackRock und der Citigroup auf der Agenda.

Änderung im SDAX voraus

Die Aktien von Medios werden mit Handelsbeginn am Donnerstag außerplanmäßig in den SDAX aufsteigen, wo sie die Aktien von Ceconomy ersetzen werden. Ceconomy müssen den Index verlassen, weil der Streubesitz der Aktien unter 10 Prozent gefallen ist und damit nicht mehr die Kriterien für einen Verbleib erfüllt. Im letzten Monat hatte das Bundeskartellamt die Übernahme von Ceconomy durch den chinesischen E-Commerce-Riesen JD.com freigegeben. In trockenen Tüchern ist das Geschäft damit aber noch nicht.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, Julian Mezger für Finanzen Verlag

