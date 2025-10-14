DAX24.217 -0,7%Est505.548 -0,4%MSCI World4.263 -0,5%Top 10 Crypto15,38 -3,6%Nas22.442 -1,1%Bitcoin96.309 -3,3%Euro1,1594 +0,2%Öl62,06 -2,1%Gold4.129 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Plug Power A1JA81 D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BASF BASF11 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BYD A0M4W9 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX unter Druck -- US-Börsen in Rot -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Gold, Silber, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, GM, Rheinmetall im Fokus
Top News
Webinar: Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis Webinar: Bulle und Bär-Depot - So handeln Privatanleger wie Profis
J&J-Aktie dennoch im Minus: Johnson & Johnson hebt Umsatzziel erneut an J&J-Aktie dennoch im Minus: Johnson & Johnson hebt Umsatzziel erneut an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

MARKT/Hammer-Formation könnte DAX stützen

14.10.25 16:39 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.218,8 PKT -169,2 PKT -0,69%
Charts|News|Analysen

Im DAX deutet sich am Nachmittag eine Hammer-Formation an. Mit einem Minus von 0,7 Prozent auf 24.226 Punkte steht der DAX auf dem Eröffnungsstand sowie deutlich über Tagestief und nur noch knapp unter Tageshoch. Eine neuerliche Rückkehr über den Schlussstand vom Freitag bei gut 24.240 würde die Lage vermutlich weiter entspannen, heißt es am Markt.

Wer­bung

DJG/hru/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2025 10:39 ET (14:39 GMT)

Mehr zum Thema DAX 40

16:39MARKT/Hammer-Formation könnte DAX stützen
16:33Zollstreit sorgt weiter für Unsicherheit: DAX mit Verlusten - US-Bankbilanzen voraus
16:33Handelskonflikt und Berichtssaison bestimmen die Woche
16:00Hot Stocks heute: Trade der Woche: Short auf DAX, Hebel 5 (PJ27EQ)
15:57DAX-Handel aktuell: DAX am Nachmittag in der Verlustzone
14:54Aktien Frankfurt: Dax erneut auf Talfahrt - US-chinesischer Zollkrieg belastet
14:01KLM erwartet Airbus A350 erst Ende 2026
13:59Swiss gewährt erstmals Einblick in die Kabine ihres Airbus A350
mehr