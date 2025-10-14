MARKT/Hammer-Formation könnte DAX stützen

Im DAX deutet sich am Nachmittag eine Hammer-Formation an. Mit einem Minus von 0,7 Prozent auf 24.226 Punkte steht der DAX auf dem Eröffnungsstand sowie deutlich über Tagestief und nur noch knapp unter Tageshoch. Eine neuerliche Rückkehr über den Schlussstand vom Freitag bei gut 24.240 würde die Lage vermutlich weiter entspannen, heißt es am Markt.

October 14, 2025 10:39 ET (14:39 GMT)