DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.294 +0,2%Top 10 Crypto15,76 -1,2%Nas22.672 -0,1%Bitcoin97.247 -2,4%Euro1,1608 +0,3%Öl62,51 -1,4%Gold4.150 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BASF BASF11 Alibaba A117ME European Lithium A2AR9A Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt tiefer -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Goldpreis, Bitcoin, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, GM, Rheinmetall im Fokus
Top News
Letzte Chance: jetzt Dreifach-Neukundenbonus zum kostenlosen Depot sichern Letzte Chance: jetzt Dreifach-Neukundenbonus zum kostenlosen Depot sichern
Hot Stocks heute: Trade der Woche: Short auf DAX, Hebel 5 (PJ27EQ) Hot Stocks heute: Trade der Woche: Short auf DAX, Hebel 5 (PJ27EQ)
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: US-chinesischer Zollkonflikt belastet den Dax

14.10.25 18:02 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.236,9 PKT -151,0 PKT -0,62%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die neu entflammte Konfrontation im Handelskonflikt zwischen den USA und China hat den deutschen Aktienmarkt am Dienstag erneut durchgeschüttelt. Nachdem sich die wichtigsten Indizes zu Wochenbeginn noch erholt hatten, mussten sie nun wieder teils deutliche Einbußen hinnehmen.

Wer­bung

Der Leitindex DAX ging 0,62 Prozent tiefer bei 24.236,94 Punkten aus dem Handel, nachdem er zwischenzeitlich um 1,6 Prozent abgesackt war. In der Vorwoche hatte das Börsenbarometer bei 24.771 Punkten ein Rekordhoch erreicht und war dann wegen des Zollstreits auf Talfahrt gegangen. Der Index der mittelgroßen Unternehmen MDAX verlor am Dienstag 1,22 Prozent auf 30.074,66 Punkte.

Nach dem am Freitag erneut eskalierten Handelsstreit der beiden weltgrößten Volkswirtschaften, in dem am Sonntag US-Präsident Donald Trump wieder versöhnlichere Töne angeschlagen hatte, meldete sich China jetzt erneut. Das Handelsministerium in Peking bekräftigte die Absicht, den Streit bis zum Ende ausfechten zu wollen, auch wenn die Tür für Verhandlungen offen bleibe. Entsprechend traten von China zuvor angekündigte Hafengebühren für US-Frachtschiffe in Kraft. In den Vereinigten Staaten waren zugleich Gebühren für chinesische Frachtschiffe in Kraft getreten.

Die zweite Korrekturwelle am Dienstag sei auf einen Aktienmarkt getroffen, der ohnehin auf wackeligem Fundament stehe, schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. Unter der psychologisch wichtigen 24.000er-Marke für den Dax werde sich entscheiden, "ob die Bullen noch einmal genügend Kraft finden, den Markt zu stabilisieren, oder ob die Verkäufer endgültig das Ruder übernehmen."

Wer­bung

Am Dax-Ende verloren Continental 4,3 Prozent. Die Aktien wurden von einer überraschend heftigen Gewinnwarnung des Konkurrenten Michelin (Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA)) in Mitleidenschaft gezogen. Analyst Jose Asumendi von der US-Bank JPMorgan sieht zwar wegen der Aussagen des französischen Reifenherstellers nur begrenzte Auswirkungen auf Conti, da die Gründe hauptsächlich schwächere Absätze im US-Lkw- und -Agrarsektor gewesen seien. Er geht dennoch davon aus, dass im zweiten Halbjahr die Preis/Mix-Trends und die Erwartungen bezüglich der Ergebnisverbesserung bei Continental von Quartal zu Quartal genau geprüft werden dürften.

Für die Papiere von BASF ging es um 2,6 Prozent abwärts. Die Privatbank Berenberg hatte die Anteilscheine des Chemieunternehmens auf "Sell" abgestuft. Es befinde sich in der unglücklichen Lage, dass das gute Portfoliomanagement wegen ungünstiger konjunktureller Rahmenbedingungen kaum Wirkung zeige, um den Aktienkurs anzukurbeln, begründete Analyst Sebastian Bray seine Verkaufsempfehlung.

An der Dax-Spitze profitierten Heidelberg Materials mit plus 2,1 Prozent von einer Kaufempfehlung der Großbank UBS. Bei dem Baustoffkonzern führe eine seltene Kombination aus Preisinflation und sinkender Kapitalintensität zu einer Steigerung der Kapitalrendite.

Wer­bung

Als Schlusslicht im Nebenwerteindex SDAX sackten die Anteilsscheine von ATOSS Software um fast sieben Prozent ab. Der Gegenwind von der Konjunktur und Risiken im Zusammenhang mit der internationalen Expansionsstrategie könnten die Papiere des Anbieters von Software und Beratungslösungen rund um den Personaleinsatz belasten, schrieb Analyst Sinan Doganli von der Investmentbank Oddo BHF.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um 0,29 Prozent auf 5.552,05 Punkte. Außerhalb der Euroregion gab der SMI in Zürich ebenfalls leicht nach, während der britische FTSE 100 moderat zulegte. In New York verzeichnete der Leitindex Dow Jones Industrial zum Handelsschluss in Europa leichte Gewinne./la/he

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---

Mehr zum Thema DAX 40

19:18Hot Stocks heute: Trade der Woche: Short auf DAX, Hebel 5 (PJ27EQ)
19:03Zollstreit sorgt weiter für Unsicherheit: DAX mit Verlusten - US-Bankbilanzen durchwachsen
18:02ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: US-chinesischer Zollkonflikt belastet den Dax
17:57Schwacher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich letztendlich schwächer
17:47XETRA-SCHLUSS/Handelsstreit belastet - aber DAX deutlich über Tagestief
17:44Aktien Frankfurt Schluss: US-chinesischer Zollkonflikt zieht Dax nach unten
16:39MARKT/Hammer-Formation könnte DAX stützen
16:33Handelskonflikt und Berichtssaison bestimmen die Woche
mehr