DAX Allzeithoch in Sichtweite! Analysen für DAX, Dow, Nasdaq, Gold & Aktien wie PayPal, Microsoft, Disney & Co.

Neue Jahreshochs waren in dieser Woche nicht mehr nur beim Nasdaq auf der Tagesordnung, sondern mit dem heutigen Tag auch beim DAX. Darauf musste er 10 Handelstage warten und startete damit entsprechend euphorisch auf dieses Level. Mit dem Sprung über die 16.000 am Morgen wurden scheinbar viele Stopps ausgelöst, die bei geringem Handelsvolumen am heutigen Feiertag in Deutschland dann zu dieser starken Bewegung führten.

Im Hoch markierte der DAX die 16.220 Punkte und näherte sich damit bis auf rund 100 Punkte seinem Allzeithoch. Roland Jegen skizziert dieses Bild und gleicht es mit den US-Indizes Nasdaq, der wie beschrieben mehrfach neue Jahreshoch in diesen Tagen zeigte, und dem marktbreiteren S&P500 sowie dem Russel2000 ab. Die Kursmuster könnten unterschiedlich nicht sein, da es sich hier um kleinere Werte und damit um eine andere Anlegerschaft handelt. Mit dem gestrigen Tag stabilisierte sich auch der Dow Jones wieder.

Die Marke von 33.000 Punkten bleibt damit ein wichtiges Level im Chartbild. Weiter galt der Blick dem Goldpreis, welcher nun wieder unter die Marke von 2.000 US-Dollar-Marke fiel und damit den Abstand zum Allzeithoch vergrößerte. Ebenso schwach war der Silberpreis. Er ist bereits an einem wichtigen Volumen-Areal angelangt. Wir blicken auf die Charts mit dem Nanotrader im ersten Teil des Videos.

Weitere Daten aus der Berichtssaison an der Wall Street standen danach auf der Agenda. Zunächst die Werte, welche Schwäche zeigten. Eine Walt Disney noch einmal und vor allem eine PayPal. Der Zahlungsanbieter kam noch nicht in eine Bodenbildung hinein, nachdem das Wachstum weiterhin als zu gering am Markt wahrgenommen wird.

Eine ausführliche Analyse der PayPal-Aktie nach den Quartalszahlen gibt es hier: Analysen, Perspektiven und Charttechnik



Von Bodenbildung könnte man jedoch bei den Regionalbanken aus technischer Sicht ausgehen. Während JPMorgen Chase das Thema "Finanzkrise" verarbeitet haben könnte, gibt es bei den Regionalbanken noch Unklarheiten.

Auch beim Thema Übernahmen gab es weitere News. Microsoft darf Activision Blizzard übernehmen. Welche Zugeständnisse musste Microsoft der Wettbewerbsbehörde geben und wie reagieren die Aktienkurse?

Negativ wird derzeit noch bei Amgen die Übernahme diskutiert. Der Aktienkurs ist unter diverse Unterstützungen gefallen, die wir uns genauer ansehen. Über die Reaktionen auf die Zahlen von Home Depot kamen wir noch abschließend auf Cisco Systems zu sprechen und sichteten die aktuellen Kurse der Vorbörse. Der Netzwerkausrüster hat ebenfalls Margen- und Wachstumssorgen, auch wenn die Produkte weiterhin gut nachgefragt werden.



Genau darüber sprechen Roland Jegen und Andreas Bernstein und geben einen Ausblick auf Unterstützungen und Widerstände bei diversen Aktien, die aktuell im Fokus stehen. Daraus ergeben sich potenzielle Chancen für unser Trading.

Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights gibt es in unserem Video!





