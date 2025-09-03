DAX-FLASH: Dax mit verhaltenem Start weiter bei 24.000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Ringen um die 24.000-Punkte-Marke dürfte am Dienstag beim DAX weitergehen. Schon in der Vorwoche war er um die psychologisch wichtige Marke gependelt und dies setzt sich nun auch in der neuen Woche so fort. Nachdem der Leitindex am Vortag darüber in den September gestartet war, taxierte ihn der Broker IG jetzt zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,1 Prozent tiefer auf 24.014 Punkte.

"Große Impulse sind weder nach oben noch nach unten zu erwarten", schrieb am Morgen der Charttechnik-Experte Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Der Dax bleibe in seiner sehr engen Seitwärtsspanne mit einer Bandbreite, die er am Dienstag zwischen 24.150 und 23.785 Indexzählern vermutet. Frische Impulse könnten am Nachmittag wieder von den New Yorker Börsen kommen, an denen es am Vortag feiertagsbedingt keinen Handel gegeben hatte.

Unter anderem schauen Marktteilnehmer im US-Handel gespannt auf die Reaktion, nachdem ein Berufungsgericht Präsident Donald Trump die Befugnis abgesprochen hat, unter Berufung auf ein Notstandsgesetz weitreichende Zölle auf Importprodukte zu verhängen. Aktienstrategin Lori Calvasina von RBC Research erwartet kurzfristig aber keine großen Kurseffekte, da Aktienanleger bei politischen Entwicklungen eine abwartende Haltung eingenommen hätten. Mittelfristig aber bleibe die Unsicherheit in puncto Zölle hoch./tih/zb