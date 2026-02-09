DAX23.409 -0,8%Est505.685 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0000 +1,2%Nas22.696 +1,4%Bitcoin60.270 +2,3%Euro1,1634 ±0,0%Öl92,48 +3,0%Gold5.170 +0,5%
DAX-FLASH: Höherer Start erwartet - Stabilisierungsversuch hält an

10.03.26 06:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.409,4 PKT -181,7 PKT -0,77%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei leicht gesunkenen Ölpreisen dürfte sich der Dax am Dienstag zunächst weiter von seinem Tief seit Mai 2025 erholen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent höher auf 23.555 Punkte.

Am Montagmorgen war der Dax im Zuge des über das Wochenende eher noch zugespitzten Iran-Kriegs und der Rally von Öl- und Erdgaspreisen zunächst auf 22.927 Punkte abgetaucht. Der Schock nach dem Wochenende hielt aber nur eine halbe Stunde an, dann suchten einige Anleger wieder schrittweise ihre Chance.

Die Panik am Energiemarkt sei so schnell verflogen, wie sie aufgetaucht sei, kommentierte Stephen Innes von SPI Asset Management. Getrieben worden sei die Erholung von den klassischen Schlagzeilen bis hin zur Aussicht auf ein baldiges Kriegsende, die US-Präsident Trump gegeben hat.

Wenn der Krieg tatsächlich schneller beendet werden könne als bislang erwartet, werde die geopolitische Risikoprämie am Ölmarkt rasend schnell abgebaut, so Innes. Anstelle weiter das "Kein-Ende-in-Sicht"-Szenario zu verfolgen, starte bereits der "Frontrun auf das Finale"./ag/zb

