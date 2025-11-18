DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,50 -1,0%Nas22.708 -0,8%Bitcoin77.650 -2,2%Euro1,1597 +0,1%Öl63,78 -0,4%Gold4.016 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Netflix 552484 RENK RENK73 SAP 716460 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt tiefrot -- US-Börsen schwach -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Ausblick: NVIDIA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: NVIDIA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ausblick: Xiaomi stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: Xiaomi stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!

DAX-FLASH: Korrektur wird rasanter - Vorsicht regiert vor Nividia-Zahlen

18.11.25 06:51 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.590,5 PKT -286,0 PKT -1,20%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zunehmende Vorsicht der Anleger könnte den DAX am Dienstag auf das tiefste Niveau seit Juni zurückwerfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn 1,4 Prozent tiefer auf 23.255 Punkte.

Wer­bung

Damit würde der Dax im Kurchart etwas Porzellan zerschlagen. Denn er würde unter seine einfache 200-Tage-Durchschnittslinie zurückfallen, was letztmals in der heftigen Zwischenkorrektur im April der Fall war. Zudem würde der Dax unter das Zwischentief vom September rutschen.

In der Vorwoche hatte es noch so ausgesehen, als ob der Oktober-Rekord bei 24.771 Punkten wieder angelaufen würde. Inzwischen sichern die Anleger aber immer mehr ihre Gewinne. Der Dax liegt 2025 immerhin weiter 18 Prozent im Plus.

Denn es herrscht die Sorge, dass die US-Notenbank die Zinsen im Dezember nicht weiter senken wird - eine Aussicht, die gerade zinssensitive Wachstumswerte belastet. Umso gespannter und auch ängstlicher wartet der Markt auf den Quartalsbericht des KI-Riesen Nvidia am Mittwochabend. Denn die Ertragskraft und die Aktienbewertungen des Boomthemas Künstliche Intelligenz wurden zuletzt ohnehin immer stärker infrage gestellt. Zudem werfen US-Arbeitsmarktzahlen am Donnerstag ihre Schatten voraus./ag/mis

Mehr zum Thema DAX 40

07:05DAX-Korrektur dürfte sich ausweiten - Alle Augen auf die NVIDIA-Zahlen am Mittwoch
07:02Bayer: Der Chemie- und Pharmakonzern wagt das größte Management-Experiment aller Zeiten
06:51DAX-FLASH: Korrektur wird rasanter - Vorsicht regiert vor Nividia-Zahlen
06:01Wie Linzer MIC Zalando mit KI das Versenden erleichtert
00:45Why FMC Stock Got Mashed on Monday
17.11.25Deutsche Bank joins Barclays, Apollo targeting energy transition deals
17.11.25Reiche: Flydubai bestellt 100 Airbus A321neo
17.11.25ExxonMobil-BASF Team Up To Produce 2,000 Tons Low-Emission Hydrogen Annually
mehr