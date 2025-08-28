DAX24.153 -0,5%ESt505.384 -1,1%Top 10 Crypto15,76 +0,8%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.870 -0,2%Euro1,1620 -0,2%Öl67,20 -0,1%Gold3.379 -0,4%
DAX-FLASH: Nach Tief seit zwei Wochen Dax wieder aufwärts erwartet

27.08.25 07:18 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.152,9 PKT -120,3 PKT -0,50%
NASDAQ Composite Index
21.544,3 PKT 95,0 PKT 0,44%
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der am Vortag auf ein Zweiwochentief abgerutschte DAX dürfte zur Wochenmitte wieder etwas zulegen. An der Wall Street und der Technologiebörse Nasdaq war es am Dienstag im späten Handel aufwärts gegangen, an diese positiven Vorgaben dürfte der deutsche Aktienmarkt anknüpfen. Der Broker IG indizierte den Dax knapp zwei Stunden vor dem Auftakt 0,3 Prozent fester auf 24.230 Punkte.

Mit den erwarteten Kursgewinnen verbleibt der Dax allerdings in der Handelsspanne der vergangenen Wochen. Diese reicht von etwa 24.000 bis zu gut 24.500 Punkten. Das Rekordhoch von 24.639 Zählern hatte der Leitindex am 10. Juli erreicht.

Eine gestiegene Bewertung der Aktien könnte die Anleger zuletzt vorsichtig gestimmt haben. Laut Analyst Manfred Bucher von der Landesbank BayernLB sind die Aktienkurse zuletzt insgesamt stärker gestiegen als die Gewinnerwartungen für die Unternehmen. Das gelte für den Dax noch mehr als für andere europäische Indizes.

Auch vor diesem Hintergrund dürften Anleger die am Abend erwarteten Quartalszahlen des Chipkonzerns und KI-Vorreiters NVIDIA genau unter die Lupe nehmen. Die Resultate könnten der gesamten Branche Impulse in die eine oder andere Richtung verleihen. Gleichwohl hatten - nach der langen KI-Rally - jüngst auch vermeintlich positive Nachrichten von Unternehmen vielen Aktienkursen kaum noch zusätzlichen Schwung verliehen./bek/mis

