DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,71 +0,9%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.136 +1,0%Euro1,1608 -0,1%Öl63,74 -0,9%Gold4.072 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Amazon 906866 SAP 716460 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen im Minus -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft
Top News
10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse - Xpeng wartet mit Zahlen auf, Netflix-Aktie im Fokus 10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse - Xpeng wartet mit Zahlen auf, Netflix-Aktie im Fokus
Ausblick: Xpeng präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Xpeng präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.

DAX-FLASH: Stabilisierung nach durchwachsener Vorwoche

17.11.25 07:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.876,6 PKT -165,1 PKT -0,69%
Charts|News|Analysen
NASDAQ Composite Index
22.900,6 PKT 30,2 PKT 0,13%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der durchwachsenen Vorwoche dürfte der DAX am Montag wenig verändert starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn wenige Punkte tiefer auf 23.870 Punkte.

Wer­bung

In der Vorwoche hatte der Dax letztlich um 1,3 Prozent zugelegt. In der Hoffnung auf das dann tatsächlich besiegelte Ende des bis dahin längsten Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown) hatte der Dax zwischenzeitlich sogar bis zu 3,7 Prozent gewonnen. Mit 24.441 Punkten schien er auf Kurs Richtung Oktober-Rekord bei 24.771 Punkten, wurde dann aber ausgebremst. Äußerungen von Fed-Mitgliedern schürten Zweifel, ob die US-Notenbank im Dezember die Zinsen ein weiteres Mal senken wird.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial wurde in diesem Zusammenhang nach zwischenzeitlichem Rekord jäh zurückgeholt. Die besonders zinssensitiven Indizes der Tech-Börse Nasdaq fielen sogar zeitweise auf das tiefste Niveau seit Mitte Oktober.

Aus der nahezu abgeschlossenen Berichtssaison zog JPMorgan-Stratege Mislav Matejka derweil ein recht positives Zwischenfazit nach generell ermutigenden Resultate. Die Eurozone hinke hinterher, die Profitabilität dürfte 2026 aber anziehen./ag/mis

Mehr zum Thema DAX 40

08:0010 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse - Xpeng wartet mit Zahlen auf, Netflix-Aktie im Fokus
07:32dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax mit Stabilisierungsversich
07:27Can new models revive Mercedes-Benz Korea’s EV sales?
07:18DAX nach durchwachsener Vorwoche wenig bewegt erwartet - Jahresendrally fraglich
07:15Air China Cargo bestellt sechs Airbus A350F
07:08DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen im Minus -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft
07:03DAX-FLASH: Stabilisierung nach durchwachsener Vorwoche
06:53Flydubai will offenbar erstmals Airbus-Flugzeuge bestellen
mehr