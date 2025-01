DAX-FLASH: Zunächst wenig Bewegung erwartet

Werte in diesem Artikel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im DAX dürfte sich am Mittwoch zunächst wenig tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden prozentual stabil auf 20.271 Punkte. Am Dienstag hatte sich der Dax von seinem Rückschlag vom Jahreshoch bei 20.480 Punkten erholt. Zwischenzeitlich bereits wieder erreichte 20.362 Punkte konnte er aber nicht ganz halten.

Wer­bung Wer­bung

Die Impulse von der Wall Street sind durchwachsen. So schaffte es der Dow Jones Industrial mit einem halben Prozent Plus wieder an seine 100-Tage-Linie heran. Dagegen gab der NASDAQ 100 zwischenzeitliche Erholungsgewinne letztlich wieder ab und landete leicht im Minus. Zins- und Zollsorgen halten sich hartnäckig.

Am Nachmittag stehen eine Stunde vor dem Start des US-Börsenhandels die wichtigen Verbraucherpreise aus den Vereinigten Staaten auf dem Programm./ag/zb