DAX vor US-CPI fest, Palantir mit Kurssprung, Microsoft befreit, Vonovia

Der DAX kann sich erneut von der Unterstützung der Vorwoche unter 15.300 Punkten lösen und wieder anziehen. Zum Mittag notiert er nahezu unverändert unter den gestrigen Hochs und nachbörslichen Kursen auf der Kurstafel und hat damit ein positives "Feeling" vor den US-CPI-Daten. 14.30 Uhr werden die US-Verbraucherpreise vermeldet. Mit Daniel Saurenz blicken wir auf die Erwartungen und die möglichen Bewegungen.

Eine starke Bewegung gab es am Abend bei Palantir. Das IT-Sicherheitsunternehmen meldete nach Börsenschluss Quartalszahlen und überzeugte die Anleger mit einem Gewinn. Was wurde genau kommuniziert und in welchem Licht steht der Chef des Unternehmens?

Das Thema K.I. strahlt auch weiterhin auf US-Unternehmen ab, somit auch auf Microsoft. Das renommierte Softwareunternehmen hat sich hier frühzeitig mit ChatGPT positioniert und profitiert von dieser Stimmung im Sektor. Ist die Aktie dennoch etwas heißgelaufen?

Dritter Wert ist Vonovia, die unter den kommenden Zinsanstiegen der EZB als größtenteils fremdfinanziertes Unternehmen leiden dürfte. Allerdings ist das Portfolio an Bestandsimmobilien auch etwas wert, wie Daniel Saurenz argumentiert. Ist der Kurs daher vielleicht gerade günstig?

Das denken Anleger bei Delivery Hero nicht und lassen nach der platzierten Wandelanleihe von einer Milliarde Euro den Kurs sinken. Wegen fehlenden Gewinnen musste im Vorjahr der Platz im DAX geräumt werden.

Zudem gibt es noch ein Fazit zur Bewegung bei Adidas nach dem Rauswurf des Markenbotschafters Kanye West. Sind damit alle negativen "Altlasten" mit dem Start des neuen CEO vom Tisch?

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.